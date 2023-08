ANSES entrega tablets gratis: quiénes reciben y cómo anotarse

La Administración Nacional de Seguridad Social otorgará dispositivos tecnológicos a distintos beneficiarios.





La implementación de este programa de la ANSES se llevará a cabo a través de convenios entre el ENACOM y no se entregarán personalmente, sino que son otorgadas a diversas jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias.Este programa busca reducir la brecha digital y apoyar a los sectores más vulnerables que no tienen acceso a la tecnología y la información a través de la entrega de dispositivos gratis. Este plan continuará hasta abril del 2025, con una cantidad de 140.000 equipos nuevos para entregar y la opción de aumentar un 35%.Por otro lado, el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, anunció una serie de medidas para paliar la crisis del país y la devaluación de hace unos días.ANSES: quiénes pueden acceder a las tablets gratisJubilados y pensionadosPensiones No Contributivas (PNC)Asignación Universal por Hijo (AUH)Asignación por Embarazo (AUE)Trabajadores en relación de dependenciaMonotributistasBeneficiarios de las Becas ProgresarClubes de Barrio y de Pueblo registradosAsociaciones de Bomberos Voluntarios registradosPersonas beneficiarias de Conectar IgualdadPersonas que reciban el Seguro de DesempleoRequisitos para acceder a las tablets gratis de ANSESANSES confirmó que para solicitar la tablet gratis del Plan Conectando con vos, hay un solo requisito clave. Para los jubilados, sus ingresos tiene que ser igual o inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.Cómo anotarse para acceder a las tablets gratis de ANSESLa página web oficial del gobierno publicó las etapas del programa, estas son: Los dispositivos se entregarán mediante convenios entre el ENACOM y las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias.En el caso de las personas beneficiarias del programa Conectar Igualdad la implementación se hace a través del Ministerio de Educación de la Nación.En principio van a entregarse 140.000 dispositivos. Esa cantidad puede ampliarse hasta un 35% según cómo se desarrolle el programa.





Fuente: minutouno.com