CON UNA INVERSIÓN HISTÓRICA LA PROVINCIA PUSO EN MARCHA OBRAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNR POR MÁS DE 85 MIL DÓLARES

El Gobierno de Santa Fe, a través de los Ministerios de Producción, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y Cambio Climático, puso en marcha tres importantes obras de infraestructura en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en la sede de la localidad de Casilda.Con una inversión de U$S 85.000, se inauguró una Planta Automática de Alimento Balanceado, un Laboratorio de Biología Molecular Hospitalario y un consultorio de Fauna Silvestre Hospitalario. Estas mejoras aumentan la posibilidad de escalar proyectos base científico-tecnológica en la región y formar a jóvenes talentos en últimas tecnologías.“Como representante del gobierno provincial, es un orgullo lo que significa la Facultad de Ciencias Veterinarias a partir de una inversión estratégica. Es un antes y después, luego de tener estas obras de infraestructura y equipamiento que estamos inaugurando y también recorriendo los avances. Vamos a tener una planta de alimentos balanceados, un laboratorio de biología molecular, un tomógrafo único en Argentina y también áreas especializadas para el rescate animal”, expresó la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima.Con esto, estudiantes de la Escuela Agrotécnica y la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda, “encuentran hoy un equipamiento que les permite salir laboralmente y ser competitivos en lo que hacen porque están aprendiendo técnicas de vanguardia, únicas en Argentina, y que muestran todo el potencial que tenemos en estos temas estratégicos”, sostuvo la funcionaria.En cuanto a la articulación institucional, Baima dijo: “sin dudas, la gestión de la Facultad ha hecho un buen trabajo en cooperación entre el gobierno provincial, invirtiendo no sólo en infraestructura sino también en nuevos modelos educativos para que lleguen a los territorios y a las necesidades de santafesinas y santafesinos. Desde Casilda para toda la Nación, hoy se pone en marcha un nuevo modelo educativo y de producción de conocimiento”.Por su parte, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet, afirmó: “En el marco del convenio que firmamos con la Facultad de Ciencias Veterinarias, ya está en marcha de manera formal un servicio de atención veterinaria para animales silvestres en el sur de la provincia, con el objetivo de generar un nuevo espacio que pueda integrarse al trabajo que ya venimos haciendo en La Esmeralda en la ciudad de Santa Fe”.“Es fundamental la articulación entre el Estado y las Universidades para el desarrollo de políticas públicas y este nuevo espacio es un ejemplo de eso”, agregó Gonnet.SOBRE LAS OBRASSe montó desde cero un Laboratorio de Transferencia Tecnológica y Biología Molecular. La UBM es esencial para el desarrollo de diversas disciplinas como patología, microbiología, toxicología, endocrinología, parasitología, inmunología, producción animal, farmacología, embriología y reproducción, y epidemiología. Además, permite el avance de la investigación veterinaria básica y aplicada, la formación de recursos humanos calificados, la transferencia de conocimiento científico-tecnológico a la sociedad, así como servicios a terceros en las áreas de genómica, proteómica, bioquímica y genética.Se instaló una Planta Elaboradora de Alimentos Balanceados Veterinarios para la facultad y la Escuela Agrotécnica que permitirá mejorar el desarrollo de los contenidos curriculares, al mismo tiempo que optimizará las tareas de producción y mejorará sustancialmente la seguridad de los trabajadores que operan los actuales equipos que se utilizan, reduciendo además los costos de producción, los tiempos operativos, mejorando los márgenes productivos y permitiendo dar valor agregado en origen a los cultivos que se producen. La planta de alimentos se gestiona de manera conjunta entre la Facultad y la Escuela Agrotécnica.Centro de Atención Veterinaria de Animales Silvestres, a través del cuál se realiza la puesta en valor del consultorio y se financia equipamiento ampliando sus capacidades para la atención de animales silvestres en la zona sur de la Provincia. El otorgamiento de Aportes No Reintegrables se realiza en el marco del Convenio de Cooperación firmado por la UNR y el Ministerio de Ambiente, y el Convenio Específico firmado con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR (UNR-FCV).PRESENTESParticiparon en esta jornada de inauguraciones: la diputada provincial Cesira Arcando; el senador Eduardo Rosconi; el subsecretario de Gestión y Planificación de Ciencia, Tecnología e Innovación, Franco Mariutti; el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, Mariano Vicente Gárate; el vice decano, Matias Dangelo; la directora del Hospital Consultorio de Fauna Silvestre, Fiorella Martinelli; docentes, investigadores, estudiantes y no docentes de la Escuela Agrotécnica.