Fiornovelli Sport Group estuvo competitivo en Río Cuarto pero no se logró llegar a un podio merecido

TURISMO PISTAFaltó redondear en la finalFiornovelli Sport Group estuvo competitivo en Río Cuarto pero no se logró llegar a un podio merecidoLa séptima fecha de Turismo Pista fue algo movida para el Fiornovelli Sport Group, con autos entre los diez mejores tanto en Clase 2 como en Clase 3, pero con potencial para más que no se pudo aprovechar del todo.En la divisional intermedia, Clase 2, Santiago Lantella ganó su serie el sábado, demostrando la vigencia del Chevrolet Corsa en el equipo tricampeón. “Fue una serie hermosa, cuando tuve el hueco me respetaron, y fue una linda carrera, para sumar fuerte el domingo. El auto traccionaba muy bien y por eso pudimos ganar. Gracias a Fabio Fiornovelli, Mauro Caballero, Franco Cipollone, Juanjo Cassou y sponsors”, comentó Lantella tras un sábado espectacular. El domingo, en la carrera final, peleó por el podio en todo momento, pero faltando cinco vueltas recibió un toque y perdió varios lugares, quedando 9º.Martín Abeledo y Juan Palacio pudieron avanzar en la final para ser 12º y 17º, logrando buen rendimiento en un trazado rápido y de muchos sobrepasos. Carlos ‘Bochín’ Blanc pudo llegar 30º.Luego en Clase 3, Esteban Casais realizaría otra gran carrera, apostando al buen ritmo del Renault Clio para mejorar, desde la clasificación a la serie, donde fue 7º, hasta la final, porque si bien largó un tanto lejos de la punta, se las ingenió para finalizar 8º.En los campeonatos, en Clase 2 Lantella está cuarto en la tabla, cediendo algo de terreno pero aún en posibilidades de seguir aspirando al campeonato. Por otra parte, Casais en Clase 3 sigue peleando por quedar entre los diez mejores de la temporada, estando por ahora 11º.La próxima fecha será el fin de semana del 17 de septiembre en Buenos Aires.