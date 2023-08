Horóscopo de hoy domingo 27 de agosto: las predicciones para la salud, el dinero y el amor

Horóscopo del domingo 27 de agosto de 2023



Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día festivo para los viscerales arianos que quieren salir de sus rutinas y poder incursionar en enriquecer su haber intelectual. Curiosos y pretensiosos, hoy se les disparan ideas nuevas con ansias de aplicarlas. No desistan y aprovechen los tiempos en casa. Momento: de color oro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los muy terrestres taurinos, con análisis profundo de hasta dónde podrían invertir para lograr mejorar su futuro económico. Se plantean poder programar nuevas cosas y analizan personas hábiles de su entorno de confianza. Momento: de color castaño.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Materializarían algún sueño que viene de tiempo atrás y tiene que ver con poder explayar sus talentos y pretensiones económicas. Podría hoy ser un día ideal para planificar en detalle y entretenerse con esos sueños posibles. Amor en compañía. Momento: de color amarillo fuerte.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos busquen distraer sus pensamientos que a veces se tornan algo insistentes respecto a cuestiones familiares. Dejar aire para que las cosas se acomoden, es parte del crecimiento espiritual y emocional. Busquen relajar. Momento: de color celeste suave.



Leo (23 de julio l 21 de agosto)

Leoninos y la fuerza del Sol regente de su signo, hoy con energía exponencial con la que tendrán la suficiente iluminación mental como para planificar sueños y nuevas metas en todas las áreas de sus vidas. Liberación. Momento: de color rojo brillante.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos tomándose su tiempo en el plano afectivo. Tratan de resolver encrucijadas que los preocupan y nuevos ensambles positivos para salir de temas amorosos viejos y confusos. Se abre puerta interna, sosténganla abierta. Momento: de color fucsia.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos con los corazones ciertamente algo tristes, deberían hoy en esta jornada, darse la posibilidad de hacer un mea culpa y de buscar las soluciones. No todo es una tragedia, no todo es infalible, todo tiene su posibilidad, hora de minimizar dolor en estos tiempos. Momento: de color verde musgo.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos hora de levantarse y poder poner las cartas sobre la mesa. Abran su corazón, conéctense y demuestren sus verdaderos sentimientos y propósitos. Hora de ver la realidad y el punto en el que están. Aliento y buen ánimo. Momento: de color magenta.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aprovechen arqueritos para sentarse a charlar con quienes comparten sus vidas en casa. Es un día bueno para todo lo que tenga que ver con relaciones afectivas incluidas las que se emitirían a futuro. Placentera sensación. Tranquilidad. Momento: de color manteca.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Furia innecesaria ante provocaciones inesperadas. Control y dejar pasar las cosas ajenas a la integridad sana que los acompaña. Saber que siempre hay en este mundo personas con menos evolución o con dosis negativas. El efugio son los afectos reales. Momento: de color blanco.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros con ritmo ansioso, no se sientan encerrados, disfruten del hogar. Encuentren intenciones intelectuales nuevas en sus vidas que seguramente les traerán posibilidades de acrecentar su haber afectivo. Los pensamientos positivos con beneficios y posibilidades nuevas. Momento: de color azul Francia.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Distinto lo que imaginaron que podría pasar en el plano de los afectos referido a todos los modos de vinculación. Piscianos a veces controladores, por suponer mal pierden momentos que podrían aprovechar mejor. Aprovechen el amor de los suyos. Momento: de color púrpura.



Fuente: minutouno.com





