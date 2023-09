Juan Ignacio Canela correrá la novena fecha de la Clase 2, este fin de semana en la Capital Federal

TURISMO NACIONALDescubrirá el circuito 12, en el TN SolidarioJuan Ignacio Canela correrá la novena fecha de la Clase 2, este fin de semana en la Capital FederalBuenos Aires recibirá al Turismo Nacional, y Juan Ignacio Canela aguarda con ansias lo que será el noveno capítulo de la Clase 2. Por un lado, porque se utilizará el mítico circuito 12, que él no conoce y que el TN no transita oficialmente desde 1976, y por otro, lo extradeportivo, que será un entorno populoso y solidario.Para esta cita, el ingreso a sector de generales será a cambio de un alimento no perecedero, lo que hace al TN accesible para todos los que deseen ir a ver el mejor automovilismo de la Argentina y a su vez, ayudar a gente que tiene necesidades alimenticias. El TN Solidario será un gran atractivo, a la par de la faz deportiva donde Canela querrá llevarse un trofeo para Rafaela.“La verdad es que estamos entusiasmados con el evento. Este fin de semana el TN dispuso que la entrada general sea a través de un alimento no perecedero, algo que tanto bien le hará a gente que por ahí no la está pasando bien. Seguramente mucha gente va a disfrutar del espectáculo del TN en Buenos Aires, por primera vez en mucho tiempo en el circuito 12, que yo no conozco además. Sabemos que es un circuito rápido, con curvones veloces y creemos que eso le caerá bien al Volkswagen Gol”, comentó Juani.Y completó: “Estoy muy agradecido a los sponsors por apoyar en estos momentos tan difíciles para la Argentina, de tanta inestabilidad. Y como fecha a fecha, me saco el sombrero por el empeño de todo el Giacone Competición, a los hermanos Riva y cada uno de los que aporta su parte; todos son cruciales porque no bajan los brazos nunca y daremos todo para lograr un gran resultado”.