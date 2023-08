LA PROVINCIA REALIZÓ LA APERTURA DEL PARQUE NACIONAL ISLAS DE SANTA FE

Gonnet y Granato recorrieron el lugar con el objetivo de poner en valor el trabajo realizado.





El gobierno de la provincia de Santa Fe, en conjunto con la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, realizó la apertura del Parque Nacional Islas de Santa Fe por primera vez en la historia desde su creación. En ese marco, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, recorrió el área protegida junto al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato, con el objetivo de poner en valor el trabajo realizado.“Hace tres años, en un contexto climático complejo de sequía, bajante e incendios, asumimos el compromiso desde la gestión del gobernador Omar Perotti, con el acompañamiento del ministro Juan Cabandie, de potenciar y ampliar nuestras áreas protegidas. Pusimos en marcha el único Parque Nacional de nuestra provincia sumando guardaparques, brigadistas, infraestructura, equipamiento y una base operativa”, recordó Gonnet.Además, continuó: “Diseñamos un proyecto de ampliación al doble de su superficie actual, que ya es ley en nuestra provincia, y que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional”.“Estar acá nos emociona y nos llena de orgullo. Estamos poniendo en valor lugares históricos. Con estos pasos marcamos un rumbo en materia ambiental y en materia de turismo de naturaleza, generando oportunidades para la región, dinamizando la economía y fortaleciendo el desarrollo sostenible y el arraigo”, afirmó, para luego sostener que “dejamos un piso mucho más alto al que encontramos, siempre decimos que era un Parque Nacional de papel. Los próximos gobiernos tendrán el desafío de profundizar el crecimiento, pero no podrán volver atrás”.Por último, la funcionaria indicó que “hoy fuimos a recorrerlo con el objetivo de poner en valor todo ese trabajo articulado y esperamos que cada vez más santafesinos puedan conocerlo y disfrutarlo”.DEVOLVER LA CONFIANZAPor su parte, el presidente de Parques Nacionales, Federico Granato, dijo que “para nosotros es una alegría enorme porque es parte de un proceso que venimos llevando durante los últimos cuatro años con el ministro Juan Cabandie y la ministra Erika Gonnet. Es devolver la confianza que la provincia le ha depositado a Parques Nacionales”.Y destacó: “El entorno es muy propicio para que tomemos conciencia de la importancia de cuidar esto y que todas las actividades que hagamos tenemos que hacerla con responsabilidad. Somos parte del mundo y no los dueños de ellos”.“Vamos paso a paso, siendo ordenados y prolijos. Es una etapa experimental muy exitosa, todo lo que hemos previsto funcionó bien y la idea es que de a poco vaya viniendo más gente, que vengan escuelas. Es una apertura progresiva la que estamos haciendo”, finalizó Granato.A su vez, el subsecretario de de Promoción y Marketing Turístico de la provincia de Santa Fe, Gabriel Kovacevich, sañaló: “Realmente es un día muy importante y de mucha alegría, después de mucho trabajo este Parque se ha puesto en funcionamiento por una decisión política del gobernador Omar Perotti lo cual habla de su compromiso con el desarrollo turístico de esta provincia que sin dudas se ha tomado como una verdadera política de Estado y se ha posicionado como una de las 10 provincias más buscadas en el turismo nacional”.INVITADOS DESTACADOSEsta apertura histórica contó con la participación de referentes en la temática ambiental como el Geólogo de la Universidad Nacional del Litoral (UNR), Carlos Ramonell; y el Biólogo e Investigador del CONICET, Alejandro Giraudo. Además, participaron integrantes de organizaciones sociales como Pablo Tabares de la Fundación Hábitat y Desarrollo; Carolina Mori de Taller Ecologista; Pablo Cantador de El Paraná No se Toca; y Cecilia Quaglino de Ecodeconstrucción.Por último, estuvieron presentes por parte del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático la subsecretaria de Protección a la Naturaleza, Josefina Obeid; la directora Provincial de Conservación y Regeneración, Clara Mitchell; y la asesora Técnica, Daniela Lossada. Por parte de Parques Nacionales participaron el director Nacional de Uso Público, Matías Poltorak; y el intendente Parque Nacional Islas de Santa Fe, Guillermo Lier.ISLAS DE SANTA FE Y SU PUESTA EN VALOREl Parque Nacional Islas de Santa Fe fue creado en 2010, mediante la ley nacional Nº 26.648 y se encuentra emplazado en el sitio Ramsar “Delta del Paraná”. Según el sistema de información de biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales, el Parque Nacional Islas de Santa Fe posee 414 especies, subespecies y variedades registradas.El río y sus afluentes predominan en el paisaje. El irupé, como planta acuática, canutillos, pajonales, curupíes y ceibos dominan la vegetación de la zona. Mientras que los carpinchos, yacarés, zorros, lobitos de río, tortugas y, obviamente, peces son parte de la fauna de la región.Es el único de Argentina en el que su extensión territorial es enteramente insular, distribuido en diferentes islas del Delta. Está ubicado a 30 kilómetros de la localidad de Puerto Gaboto, desde donde se estima una hora de navegación en lancha, y a 5 kilómetros de Diamante, donde se encuentra el Parque Nacional Pre-Delta.Actualmente, gracias a las gestiones conjuntas del gobierno provincial, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y Parques Nacionales, funciona una base operativa de Parques Nacionales en Puerto Gaboto con más 15 guardaparques y brigadistas destinados a la prevención y combate de incendios forestales. Además, se construyeron sanitarios, se instaló equipamiento diurno, se realizaron senderos para recorrer y se está avanzando con la obra de la proveeduría. Por último, también se cuenta con camionetas y embarcaciones para su correcto funcionamiento.PROYECTO DE AMPLIACIÓNEl proyecto del gobierno provincial tiene como objetivo aumentar la superficie de conservación desde las 4096 hectáreas actuales del Parque Nacional a 10.000 hectáreas aproximadamente. La iniciativa fue presentada en diciembre de 2021 y en agosto de 2022 se aprobó por la Legislatura. Luego de la firma del decreto de promulgación de la ley, a cargo del gobernador Omar Perotti, el diputado Roberto Mirabella ingresó el proyecto al Congreso Nacional donde se encuentra actualmente.