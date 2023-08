PEROTTI: “DESEAMOS QUE LA MATRIZ PRODUCTIVA DE ARGENTINA SEA LA QUE TIENE LA PROVINCIA DE SANTA FE”

El gobernador recorrió localidades del departamento Las Colonias, donde inauguró Caminos de la Ruralidad en Felicia, habilitó una guardia de Los Pumas y la nueva planta de ósmosis de La Pelada y estuvo presente en las obras del Samco de María Luisa.





El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, visitó este sábado distintas localidades del departamento Las Colonias, donde inauguró Caminos de la Ruralidad en Felicia, habilitó una guardia de Los Pumas y la nueva planta de ósmosis de La Pelada, como también estuvo presente en las obras del Samco de María Luisa.En la oportunidad, Omar Perotti sostuvo que “estamos poniendo en marcha muchos proyectos que tienen que ver con las características del departamento Las Colonias. El tema campo y el sector rural son temáticas que nos han unido para llevar adelante proyectos realmente importantes. Uno de ellos es el de los Caminos de la Ruralidad. Otro, el de la seguridad rural. Vinculado a eso, la educación en las zonas rurales. Son temas para nosotros estratégicos”.“Reforzar la vida de nuestros pueblos y el vínculo con el campo es estratégico para esta provincia, para equilibrarla poblacionalmente y garantizar una plena producción. Tener la presencia de Los Pumas en esta zona ayuda y fortalece. Por eso valoro enormemente la coordinación que se da entre productores, presidentes comunales y el senador, que nos permite trabajar de esta manera. La seguridad que brindan Los Pumas y la seguridad rural es uno de los elementos clave para el arraigo”, agregó el gobernador.En ese punto, Perotti destacó también “los Caminos de la Ruralidad. Ya llevamos más de 1.230 kilómetros de caminos hechos. Y, a lo largo de esas trazas de caminos rurales ya realizados, más de 130 escuelas rurales conectadas. Además, estamos en la etapa final de entregarle a cada uno de los alumnos de las escuelas rurales un teléfono celular para garantizar la comunicación en esta zona. Este programa tiene que ver con reparar tantos años de no acompañamiento, pero, a su vez, de agradecimiento a quienes dan la pelea cotidiana”.En ese marco, el mandatario provincial resaltó que “en los 365 pueblos y ciudades hay obras del gobierno de la provincia. Hay obras que cada uno de los vecinos está pudiendo disfrutar, desde pequeñas hasta de infraestructura muy grandes. Lo que también estamos haciendo es subir el piso de obras para la producción y la calidad de vida en nuestra provincia. Es la demostración cabal de que vamos a dejar otra provincia, con otra infraestructura, con las posibilidades de que cada uno de los pueblos pueda además crecer en infraestructura de salud, descentralizando y generando más equipamiento en cada una de nuestras localidades”, puntualizó.Finalmente, el gobernador destacó que “desde el departamento Las Colonias, con producción, educación y trabajo, deseamos que la matriz productiva de Argentina sea la que tiene la provincia de Santa Fe”.Por su parte, el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, expresó su alegría “de compartir este momento porque son objetivos cumplidos. Nuestro compromiso siempre es buscar soluciones. Eso se demuestra con el apoyo y acompañamiento en cada una de las iniciativas, como la decisión política ha tomado nuestro gobernador para concretar estas obras”.LA PELADAEn primera instancia, el gobernador puso en funcionamiento destacamento Los Pumas en La Pelada. Dicho destacamento se ubica en calle Avenida Iturraspe, entre Pasaje 20 de Agosto y calle Belgrano. El edificio cuenta con 5 ambientes (cocina, comedor, dormitorio, baño y garaje para tres vehículos), una casilla móvil que funcionará como oficina de despacho e instrucción de Legajos de investigación. Para el desarrollo y funcionamiento en materia de seguridad y prevención activa dispone de una unidad móvil 4x4.Además, contará con una guardia de prevención que estará conformada por el jefe de dependencia, más tres tercios que consta de tres efectivos cada uno. Brindado seguridad y atención a la totalidad de los habitantes las 24 horas de cada día, durante los 365 días del año. Dicha sede policial tendrá competencia jurisdiccional en Elisa, Jacinto Arauz, Ituzaingó, La Pelada, Providencia, Souto Mayor, María Luisa, Sarmiento, Hipatia, Progreso y Santo Domingo.En esta actividad, el director general de Seguridad Rural, Adrián Roland, afirmó que “es un verdadero orgullo estar hoy aquí inaugurando un nuevo destacamento de la Guardia Rural, sobre todo en este lugar. Es un anhelo de hace mucho tiempo. A partir de este momento vamos a contar con un móvil y 10 efectivos en forma permanente”.En tanto, el presidente comunal de La Pelada, César Mathey, agradeció a las autoridades provinciales y detalló que el objetivo era lograr que “nuestro pueblo sea pujante, con oportunidades e inclusión. Para eso teníamos que hacer obras de infraestructura de relevancia. Gracias a usted gobernador lo estamos logrando”.Por último, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Las Colonias y delegado de Carsfe, Diego Alonso, sostuvo que “los productores estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad en una mesa sobre el delito rural, que ha dado sus frutos, jerarquizando la actividad que tiene la Guardia Rural Los Pumas y tratando de llevar a cabo cosas más concretas”.Participó también de la actividad el secretario de Seguridad Pública, Marcos Romero; el jefe de Policía de la provincia, Martín García; y el jefe del destacamento, Horacio Corbera; entre otras autoridades.Luego del acto, el gobernador habilitó la nueva planta de ósmosis de La Pelada, para la cual la provincia otorgó, en septiembre de 2022, un aporte no reintegrable 6.751.022,08.MARÍA LUISASeguidamente, Perotti recorrió las obras que se realizaron en el Samco de María Luisa. La propuesta consistió en refuncionalizar y remodelar dicho edificio, planteando además una ampliación del efector en una superficie libre lindera al inmueble. Para concretar la obra el gobierno provincial invirtió $ 11.327.000, mientras que la comuna de María Luisa aportó $ 2.000.000.Allí, el secretario de Salud, Jorge Prieto, explicó que “estas obras son un trabajo conjunto que se ha hecho con aportes provinciales y municipales. El Samco ha logrado tener una estructura que de 100 metros cuadrados pasó a tener 260 metros cuadrados. Este crecimiento va de la mano del progreso”.En tanto, el presidente comunal, Andrés Calvo, agradeció la presencia del gobernador y manifestó que “esta obra ya es una realidad gracias a la gestión y los aportes provinciales”.FELICIAPor último, en Felicia el gobernador inauguró el Camino de la Ruralidad que se construyó en ese distrito de 11.730 metros con una inversión actualizada de $ 110.071.281,12. Este camino favorecerá a 21 estudiantes y 12 productores. Además, está prevista otra traza de 4.490 metros.En el lugar, el presidente comunal de Felicia, Félix Stettler, afirmó que “el interior también existe. Cuando uno está en la gestión comunal y lo que le interesa es el bienestar general, tiene que tener la suerte que arriba de uno estén funcionarios que escuchen y que den respuesta a lo que uno presenta. De esta manera, le estamos dando al pueblo y al interior lo que necesita. Por eso un agradecimiento muy especial al gobernador y sus funcionarios”.En tanto, el productor zonal, Marcelo Mottura, destacó que esta obra “es una realidad que modifica la vida de las escuelas y de las personas que trabajamos en el campo”.Finalmente, la docente de la Escuela Provincial N° 6.203, Vanesa Chiabrango, agradeció “esta obra tan importante, no sólo para los productores sino también para nosotros, para las familias de los alumnos. Poder llegar a la escuela sin dificultad en días de lluvia es muy importante”.Participaron también de la actividad el subsecretario de Infraestructura Rural, Matías Giorgetti; la presidente comunal de Providencia, Beatriz Mangini; los presidentes comunales de Sarmiento, Adolfo Cherry; el de Pilar, Diego Vargas; y de Nuevo Torino, Juan Carlos Imsteyf; entre otras autoridades.Al finalizar la jornada, las autoridades recorrieron el Samco, donde se realizan obras para terminar el SUM con aportes provinciales por $ 9.936.000, y el gobernador entregó una nueva ambulancia.