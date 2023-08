PEROTTI PARTICIPÓ DEL 139° ANIVERSARIO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, participó este martes de la celebración por el 139° aniversario de la fundación de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.En la oportunidad, Perotti expresó que “es un gusto para mí compartir este aniversario como gobernador. Las dos Bolsas en nuestra provincia son instituciones que tienen proyectos, están más allá de la coyuntura y eso siempre permite tener un ancla en los momentos que pueden ser difíciles. Tener cautela, precaución e información necesaria para cómo moverse, pero saber cuál es el rumbo, y como instituciones acompañar a quienes en esa incertidumbre dudan y cuestionan”.“La referencia siempre ha estado presente y ese es un valor clave en cualquier momento de crisis. Las dificultades que tenemos los argentinos seguramente las superaremos como otras tantas veces. Creo profundamente en este país, pero también lo que uno nota es que vamos agotando la paciencia de ser un país con potencialidades. Queremos aprovecharlas de una vez por todas, no queremos desperdiciar más momentos. Eso es lo particular de la instancia en la que vivimos”, agregó el mandatario provincial.En ese marco, Perotti sostuvo que “el desafío mayor como institución es tratar de que la prueba esté bien dirigida, que esos proyectos puedan tener un anclaje en los momentos de mayor zozobra y de poder salir rápidamente porque hay hacia dónde. La Bolsa de Santa Fe tiene proyectos, la Bolsa de Rosario tiene proyectos. Es un gusto trabajar con ustedes y compartir con los integrantes de la Comisión Directiva, recibir los informes de cada uno de los profesionales que trabajan en los centros de estudio. Es siempre un insumo muy importante para nuestros criterios y nuestros funcionarios. Es una manera muy constructiva de generar opinión con información y de acercar conocimiento”.“Conocimiento que se comparte y que genere institucionalidad. Eso es uno de los activos más fuertes que tiene esta provincia. Por esa trayectoria de 139 años, que se solidifica día a día, el agradecimiento. Feliz aniversario a una institución que piensa en sus asociados, trasciende lo sectorial y se compromete con lo institucional y lo comunitario. Es parte del diseño de una estrategia de provincia”, finalizó el gobernador Perotti.Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Martín Vigo Lamas, indicó que “conmemoramos hoy, en esta oportunidad, de una manera diferente el 139° aniversario de la institución, con austeridad que el momento impone, pero también intentando un aporte para arrojar luz a una realidad especialmente incierta y turbulenta”. Y destacó: “139 años de actuación con foco en la región, pero siempre pensando en grande por el país, obligan a reafirmar la vocación democrática y republicana de la Bolsa de Comercio de Santa Fe”.Por último, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, afirmó que “la Bolsa no es solamente un lugar de negocios, es fundamentalmente un punto de formación y encuentro, de trabajo y relaciones. En la actualidad, este lugar se convierte en un lugar de defensa y referencia para analizar el presente y para reflexionar sobre el futuro”.Durante la actividad, llevada a cabo en la sede la institución de la ciudad de Santa Fe, participaron también el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, así como expresidentes e integrantes del Directorio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FELa Bolsa de Comercio de Santa Fe, fundada en 1884, es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es la promoción y defensa del comercio. En este marco, a lo largo de sus 139 años, la institución protagonizó un papel singular generando y articulando acciones estratégicas para el desarrollo económico local y regional.