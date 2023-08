PEROTTI RECORRIÓ E INAUGURÓ OBRAS EN EL DEPARTAMENTO CONSTITUCIÓN: “NO HACEMOS PROMESAS, DAMOS RESPUESTAS CONCRETAS”

El gobernador supervisó la realización del edificio del Profesorado N°3, las intervenciones en el puerto, la transformación de la 90 en Ruta Segura y la habilitación de una nueva traza de Caminos de la Ruralidad.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, recorrió e inauguró este martes cuatro obras que la provincia ejecuta en el departamento Constitución. Se trata de la realización del Instituto Superior del Profesorado N°3 Eduardo Lafferriere, intervenciones en el puerto y frente costero, la transformación de la 90 en Ruta Segura y la habilitación de mejoras en un nuevo camino rural.En el último caso, se trata de la readecuación de una traza de 6.897 metros, que se llevó a cabo con una inversión en infraestructura productiva de 64 millones de pesos, en el marco del programa Caminos de la Ruralidad, que beneficia a un gran número de productores que trabajan unas 129 hectáreas agrícolas.“Villa Constitución tiene muchísimo para aportarle a la provincia, es uno de los departamentos con mayor potencial y lo estamos viendo, porque cuando el Estado se hace presente, el privado acompaña con inversiones; ve que las cosas van cambiando y se suma a ese cambio”, aseguró Perotti.Referido al programa Caminos de la Ruralidad, el gobernador contó que se llevan ejecutados 1.200 kilómetros en todo el territorio. “Uno no deja de pensar por qué en una provincia que tiene un perfil agrícola, agroindustrial y agroalimentario, no había una red o un programa de caminos rurales”, lamentó el mandatario santafesino.Y amplió: “En esos 1.200 kilómetros tenemos 129 escuelas rurales conectadas, para garantizar que, quien decide vivir en el campo, pueda seguir teniendo a sus hijos en la escuela sin problemas, para que los docentes puedan llegar, y para que la producción pueda salir todos los días”.Unir trabajo y educación -continuó-, es unir las posibilidades de arraigo, porque esto genera fundamentalmente arraigo cuando todos los días se puede llegar a trabajar y sacar la producción”.“Lamentablemente hemos tenido éxodo de gente del campo hacia las grandes ciudades, donde después tenemos inconvenientes que no se resuelven tan fáciles. Atacamos las causas con estos programas, y fundamentalmente lo que hacemos es con el ejemplo, fortalecer nuestro reclamo de más federalismo. Nosotros necesitamos un equilibrio poblacional, necesitamos que cada pueblo y que cada ciudad pueda crecer. Que cada vínculo con lo productivo y en la zona rural se mantenga para sostener el arraigo. Y eso es lo que estamos haciendo, por eso hay obras en cada pueblo y en cada ciudad”, detalló el gobernador.Y concluyó: “No venimos a hacer anuncios, no venimos a hacer promesas, venimos a dar respuestas concretas con hechos, y creemos que de esa manera se crece, porque uno siente el compromiso que asumimos de entregar una provincia mucho mejor que la que recibimos”.POLÍTICAS DE ARRAIGOPor su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, detalló que los Caminos de la Ruralidad están “diseñados para generar la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo”.“Uno de los faros de esta gestión son las políticas de arraigo”, garantizó Frana, quien añadió: “Muchos nos critican porque las obras están lentas, pero hay que preguntar por qué en 12 años no se les ocurrió hacerlas”.Por su parte, el intendente local, Jorge Berti, agradeció al gobernador por “entender que Villa Constitución necesitaba esta gran cantidad de obras, que son trascendentales para la ciudad y les cambian la realidad a los vecinos, porque los caminos van a ingresar a la ciudad”.Asimismo, enumeró y dio detalles de cada una de las acciones y señaló: “Lo más importantes de todo esto es haber mirado a Villa Constitución desde el desarrollo, y por eso vamos a estar siempre agradecidos”.RECORRIDAEn primer término, el gobernador visitó, junto al intendente local, Jorge Berti, la construcción del nuevo edificio del Instituto Superior del Profesorado N°3 Eduardo Lafferriere.El proyecto se desarrolla en planta baja y primer piso con espacios áulicos flexibles, talleres, biblioteca, laboratorio de ciencias y laboratorio de traductorado de idiomas, que tiene una inversión de 1.265 millones de pesos.También, hicieron lo propio en un tramo de la Ruta Provincial N°90, que se sumará al concepto Ruta Segura, en el tramo Villa Constitución-Carreras. Las acciones contemplan la duplicación de calzada en el acceso a Villa Constitución desde la Autopista Rosario-Buenos Aires, en un tramo de 7,4 kilómetros, construyendo un carril a cada lado y la repavimentación de la calzada existente.Desde la Autopista hacia el oeste, se realiza la pavimentación de banquinas y la construcción de terceros carriles de sobrepaso de manera alternada, con una inversión de 37 mil millones de pesos.Finalmente, el gobernador firmó un convenio en el marco del programa Buenas Prácticas, por dos millones de pesos, con la Asociación Civil Mundo Transversal, para un proyecto de Bar Cultural.De las diferentes actividades y visitas participaron también el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi; el director Provincial de Institucionalidad para el Desarrollo, Iván Camats, y el responsable del Ente Administrador del Puerto de Villa Constitución, Fulvio Monti, entre otros.