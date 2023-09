PEROTTI RECORRIÓ LAS OBRAS DE GAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL N°469 DE ROSARIO

La institución ya cuenta con el servicio de gas en funcionamiento, y los trabajos son el resultado del Plan de Recuperación del Servicio de Gas en Escuelas Santafesinas.El gobernador de la provincia, Omar Perotti, recorrió este jueves la Escuela de Educación Técnico Profesional N°469 (EX ENET N°7) de la ciudad de Rosario, donde ya se encuentra en funcionamiento el servicio de gas, como resultado del Plan de Recuperación del Servicio de Gas en Escuelas Santafesinas.En la Región VI Rosario del Ministerio de Educación, se realizaron 1.136 intervenciones en 408 escuelas, obras que demandaron una inversión total de $684.042.002.En su visita, el gobernador recordó: “Litoral Gas tomó una decisión abrupta. Cortó. No hubo advertencias, ni hubo, como Rosario les decía, a esta escuela que tenía 15 años sin planos. Es decir, se pudo funcionar durante mucho tiempo. Alguien en algún momento dijo que lo iba a controlar mejor. Entonces, tomó la decisión de cortar todo”.A continuación, Perotti explicó que la situación sería diferente, “si Litoral Gas hubiese ido avisando, o le hubiese ido avisando a los gobiernos anteriores de esta situación”, y advirtió que “cada ciudad tiene responsabilidades sobre el mantenimiento y funcionamiento de las escuelas con el Fondo de Asistencia Educativa. En muchas ciudades no hay problemas de gas. ¿Por qué? Porque el municipio con el FAE fue resolviendo el problema y manteniéndolo actualizado”, agregó.Luego remarcó que “se estaban llevando adelante después de 40 años, licitaciones de gasoductos en la provincia de Santa Fe y no teníamos gas en las escuelas con las redes existentes. Algo no estaba funcionando bien”, refiriéndose a la falta de previsión de la empresa proveedora de gas.Sobre el final, Perotti dijo que quedan obras pendientes y, dirigiéndose a la comunidad educativa dijo: “Quiero quedarme con el rol de visibilizar, con el rol de reclamo, con el rol del centro de estudiantes, para que algo que consideraban injusto, pueda tener una resolución”.Por su parte, el ministro de Educación, Victor Debloc, explicó: “Es un trabajo que empezó en febrero del año pasado, a través de la Secretaría de Gestión Territorial del Ministerio de Educación por el relevamiento que se tenía de las escuelas en Venado Tuerto, en Rafaela, Santa Fe y principalmente el Gran Rosario y particularmente Rosario”.Luego, agregó que “se hizo un relevamiento completo, permanente y mirando las razones por las cuales Litoral Gas había hecho las cancelaciones, el corte de servicio, y a partir de eso, se fue relevando situación por situación, generando los fondos y un trabajo muy pormenorizado”.“En Rosario tenemos solamente 11 escuelas sin completar el trabajo, por lo tanto, estamos muy bien, ustedes habrán visto que estos meses no tuvimos quejas de corte de gas en escuelas, así que el trabajo que se ha hecho es formidable”, concluyó el ministro.PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE GAS EN ESCUELAS SANTAFESINASEn toda la provincia, hubo 1.719 intervenciones en escuelas que demandaron una inversión de 900 millones de pesos. El trabajo tuvo carácter masivo, universal e histórico. Asimismo, abarcó los edificios escolares, con conexiones irregulares de todos los niveles y modalidades.El trabajo consistió en:>> Regularización y rehabilitación del servicio.>> Confección de la planimetría, actualización y digitalización.>> Ampliación de la provisión de gas existente en más del 50 % de los casos (de 6 o 10 m3 se pasó a 25 m3).>> Modernización: reemplazo de artefactos obsoletos (calderas, cocinas, anafes, hornos, pantallas y calefactores) normalizados bajo los parámetros de ENARGAS.>> Trabajo conjunto, gobierno y empresa. Respeto por la normativa. Servicio seguro y de calidad.