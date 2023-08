PEROTTI: “SI SE INVIERTE EN EDUCACIÓN EL FUTURO VA A SER MUCHO MEJOR”

Perotti inauguró el nuevo edificio educativo





El gobernador inauguró el nuevo edificio de la escuela A.E.S.O. N°1643, dependiente de la secundaria Técnica Nº643 Granaderos de San Lorenzo, de la localidad de Roldán, que propone reformular los espacios educativos para el siglo XXI.El gobernador Omar Perotti y la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, inauguraron este miércoles el nuevo edificio de la escuela A.E.S.O. N°1643, de la localidad de Roldán. La obra demandó una inversión actualizada de $888.112.945.El edificio -ubicado sobre calle Juan José Paso, al lado de la Escuela Primaria Nº1399, en el barrio Posta 16- propone reformular los espacios educativos para el siglo XXI. Cabe recordar que el Anexo Nº1643 dependía de la secundaria Técnica Nº643 Granaderos de San Lorenzo.Durante el acto de inauguración, el gobernador resaltó: “Muchas veces preguntan cómo va a ser el futuro, y para saber cómo va a ser el futuro hay que mirar dónde se invierte hoy. Si se invierte en estas cosas, si se invierte en educación, el futuro va a ser mucho mejor. Y no me cabe duda que aquí, año tras año, la matrícula irá creciendo. Muchos más van a querer estar haciendo su escuela secundaria en Roldán y en este lugar”.A continuación, Perotti explicó: “A pesar de todas las dificultades que hemos tenido, estamos inaugurando obras todos los días. Porque en cada pueblo, en cada ciudad de esta provincia, hay obras. Y eso es una fuerte decisión para acompañar el empleo, para acompañar las posibilidades de arraigo en cada una de nuestras localidades y generar que esta provincia se equilibre poblacionalmente”.Sobre el final, dirigiéndose a los estudiantes, el mandatario santafesino enfatizó: “Disfrútenlo plenamente, la comunidad de Roldán suma hoy una infraestructura de primer nivel, la provincia de Santa Fe suma una infraestructura de primer nivel, la Nación Argentina suma una de sus mejores escuelas. Sumamos una inversión para la educación, es una inversión que merece un festejo y que merece que todos nos estemos alegrando por lo que estamos viviendo hoy aquí en Roldán”.Por su parte, la ministra Frana recordó que “nos decían que ya en el año 2004 soñaban con que, en este lugar, hubiera un complejo educativo. Pasaron casi 20 años y hoy estamos inaugurando el establecimiento más moderno, más lindo y con mayores prestaciones de la provincia de Santa Fe. No es un dato menor, tiene que ver con mucha gente que le puso el hombro. Y lo quiero destacar porque hoy, que la política está tan denostada, también hay gente que desde la política nos ponemos de acuerdo y hacemos que las cosas sucedan”, dijo.Y agregó: “Estas cosas suceden porque hay decisión política y hay un Estado que invierte, no importa el color político, pero la democracia es esto: desde la política acercar soluciones a la gente”.Por otro lado, la secretaria de Educación, Rosa Cencha, manifestó: “Quiero recordarles la cantidad de chicos y chicas que, desde 2020, se sumaron a nuestro sistema educativo y encontraron un lugar, en una escuela de cualquier comunidad, de cualquier ciudad de nuestra provincia. Más de 12 mil chicos se sumaron al sistema cuando, en 2020 y bajo el lema ‘Todos los chicos y chicas aprendiendo’, los fuimos a buscar a su casa. Y hablando de casa, hoy inauguramos este enorme y hermoso edificio. Muchos estudiantes nos decían la alegría que genera gestar educación en un espacio como este”.Finalmente, la directora de la escuela, Analía Martínez, agradeció a todos aquellos “que han contribuido a hacer realidad este sueño” y destacó: “Este hermoso edificio representa el futuro de años de lucha y dedicación, es un testimonio de nuestra capacidad para superar obstáculos y construir un futuro mejor”.NUEVA ESCUELAEl proyecto se desarrolló en dos niveles: en planta baja los espacios destinados al ciclo básico y en planta alta al ciclo orientado y a las actividades complementarias. La biblioteca tiene un rol protagónico frente al ingreso, con un frente totalmente transparente, se desarrolla en dos niveles, generando espacios para disfrutar de la lectura.Los espacios de aprendizaje se caracterizan por la flexibilidad, ya que pueden integrarse o segregarse según las necesidades. Se interrelacionan entre sí, y se expanden a sectores de uso común, abiertos y semicubiertos que pueden utilizarse para la socialización y el desarrollo de trabajo individual y en equipo posibilitando el cursado en espacios abiertos, rodeados de naturaleza, luz natural y aire fresco. Los recorridos son accesibles, destinados a diversas actividades como la concentración, lectura y relax.Además de los servicios sanitarios, espacios para la nutrición y sectores de apoyo para docentes, no docentes y directivos, se generan espacios para actividades curriculares y extracurriculares integradoras relacionadas con arte, la educación física y deportiva, la recreación, la vida en la naturaleza, la acción solidaria y la apropiación crítica de las distintas manifestaciones de la ciencia y la cultura.