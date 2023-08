PEROTTI Y MARTORANO INAUGURARON LA OBRA DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE FIRMAT

Perotti, Frana y Martorano inauguraron las obras





El gobernador Omar Perotti, junto a las ministras de Salud, Sonia Martorano, y de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, inauguraron este miércoles las obras de remodelación del hospital General San Martín, de la ciudad de Firmat, un efector de salud de segundo nivel de atención que tiene una población de 14 localidades.Las tareas, que demandaron una inversión de 442 millones de pesos, contemplan la guardia, consultorios, shock room, sala de enfermería, sala de preparto y parto. Del mismo modo, se suman dos quirófanos y cuatro camas de internación de guardia, con todo el equipamiento necesario.“Hasta el último día de gestión, en cada actividad que hagamos en un centro de salud, vamos a seguir agradeciéndole a todos y a cada uno de los integrantes del personal de salud, médicos, enfermeros, asistentes, por toda la acción que tuvieron durante la pandemia”, destacó Perotti.“Centralizar en Rosario y en Santa Fe, sin tener fortalecidas cada una de las ciudades, no era una buena instancia de cercanía de salud ni de respuesta permanente, no solamente para una pandemia”, aseguró el gobernador.“Es un edificio que ha crecido no solo en más tecnología, sino que hay un 40 por ciento más de personal”, dijo Perotti sobre la obra que se desarrolló en el marco del 75º aniversario del hospital.“El ejemplo de descentralizar lo tenemos aquí, pero también lo tenemos en el norte de la provincia”, señaló el gobernador, y añadió: “Obras como ésta, sin dudas fortalecen no solamente la salud pública, sino también ayuda y acompaña el crecimiento de la ciudad. Tenemos hoy un piso de infraestructura mucho más importante en la provincia”, cerró el gobernador.SALUD PÚBLICA EN TODA LA PROVINCIAPor su parte, Martorano agradeció el respaldo del gobernador al proyecto sanitario que “creyó en fortalecer el sistema de salud, y sin su decisión no hubiéramos podido”.“Nos merecemos un día de alegría, está bueno que nos olvidemos de la pandemia, pero ustedes estuvieron y se arriesgaron. Esta provincia de Santa Fe tiene un índice de letalidad mucho menor a todas las provincias, y eso en gran parte es gracias a ustedes”, les dijo la ministra de Salud a los trabajadores sanitarios.A su turno, Frana recordó que “vinimos a este hospital en el inicio de gestión, con la premisa del gobierno de llevar la salud pública a toda la provincia. Obras como estas hay a lo largo y ancho de la provincia, pese a las dificultades que debimos afrontar”.“Lo que importa es la gente, y esto tiene que ver con una mirada integral de la provincia, en todos lados se hacen otras que mejoran la calidad de vida de la gente”, sumó la ministra de Infraestructura.Previamente, el intendente local, Leonel Maximino agradeció por la concreción de los trabajos, y señaló que “esta obra no solo contribuye a la tarea de salud, también es un paso adelante en materia de infraestructura”.“Siempre nos van a encontrar en el camino de trabajo a lado de cada institución, articulando entre los tres poderes del Estado, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros más allá de las diferencias”, indicó el intendente.HOSPITAL SAN MARTÍNEl edificio original tiene una antigüedad de más de 70 años, siendo su construcción parte del plan Carrillo para establecer una serie de hospitales en la Argentina.En este caso, las acciones abarcan 465 m2, y una ampliación del equipo de recursos humanos en un 55 por ciento. A su vez, la inversión en infraestructura se suma a la realizada durante la pandemia, con la construcción del área modular Covid-19 que cumplió funciones de terapia intensiva.Las obras se hicieron en dos etapas, la primera que consistió en un modular Covid-19 y sala de gases medicinales, el ingreso de ambulancias y dársena, con una superficie semicubierta de 37 m2.La segunda etapa, fue la guardia y bloque quirúrgico, que consistió en la reforma y refuncionalización del edificio existente: nuevo ingreso por calle Urquiza, para la atención de emergencias, consultorios y bloque quirúrgico, con una superficie total de 445 m2 cubiertos.De la actividad también participaron, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet; el senador nacional, Marcelo Lewandowski; la directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), María de los Ángeles Sacnun, y el director del nosocomio, Emilio Foco, entre otros.