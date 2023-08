PEROTTI Y MARTORANO INAUGURARON LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL SAMCO DE PUEBLO ESTHER

El gobernador de la provincia, Omar Perotti; y la ministra de Salud, Sonia Martorano, inauguraron este miércoles las obras de ampliación y refuncionalización del Samco de Pueblo Esther, que demandó una inversión de 310 millones de pesos.“Estamos plenamente convencidos que estamos dejando una provincia con un piso de infraestructura muy superior a la que recibimos”, aseguró el mandatario santafesino.El remodelado efector tiene casi 1.500 metros cuadrados que se desarrollan en planta baja, con una guardia de urgencias médicas, acceso para ambulancias, shockroom, sala de observaciones con equipamiento UTI, sala de rayos X, tres consultorios médicos, habitación para personal de guardia, oficinas administrativas y sala de máquinas, conjuntamente con la provisión del equipamiento para una mejor apropiación del espacio urbano.“Pueblo Esther crece, es una de las ciudades que más crece en la provincia. El corredor de la ruta 21 es el lugar hoy de mayor crecimiento en la provincia de Santa Fe por su desarrollo productivo y crecimiento poblacional, y esos crecimientos hay que acompañarlos”, garantizó Perotti.En ese sentido, explicó que “los crecimientos desordenados se pagan muy caro después en las ciudades que se hacen grandes y cuesta ordenarlas, porque crecen sin servicios, y sin infraestructura acorde”, dijo.Y agregó: “Trabajar particularmente en salud tiene que ver con una mirada de descentralización”, dijo el mandatario provincial, y sumó: “Para nosotros hay una provincia de 365 municipios y comunas, que hay que equilibrarla poblacionalmente y hay que integrarla territorialmente”.“Venimos a inaugurar una modalidad de trabajo que se está haciendo en varios lugares de la provincia, y es llevar infraestructura, y equipamiento para crecer en las posibilidades de atención sin derivación”, detalló Perotti, quien expresó a los vecinos: “Tienen la tranquilidad de que aquí hay un centro de salud de excelencia, con gente preparada de la mejor manera y con la mejor disposición para atender y cuidar al vecino”.TRABAJAR PARA LA GENTEPreviamente, la ministra Martorano señaló que “esta ciudad está creciendo y hay que acompañar este crecimiento. Queremos acceso a salud cerca, para que los que estén en Pueblo Esther no tengan que ir a Rosario”.“Vamos a seguir creciendo, quiero agradecer a todo el personal de salud que se puso al hombro la pandemia, y sostuvo a los pacientes para no sobrecargar a Rosario”, recordó la funcionaria.A su turno, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, indicó que “llevamos adelante obras en lugares donde hacía mucho no había inversiones, entendiendo las nuevas realidades”.“Festejemos esto, que disfruten mucho esta obra, para nosotros es un orgullo trabajar para la gente, y ojalá podamos seguir haciendo cosas lindas para la provincia de Santa Fe”, señaló Frana.Por su parte, el intendente Martín Gherardi agradeció la intervención provincial y afirmó que “en Pueblo Esther la salud pública no tiene nada que envidiarle a ningún sanatorio privado”.SAMCO DE PUEBLO ESTHEREl centro de salud atiende a 15 mil personas, cantidad que se incrementa notablemente en épocas estivales. Cuenta con odontología, kinesiología, otorrinolaringología, nutrición, ginecología, pediatría, clínica médica, generalistas, psicología, asistente social, fonoaudiología, conserjería regional del programa IVE, farmacia, médicos de guardia y enfermería las 24 horas, vacunatorio, ecografía y administración.En el lugar se realizaron obras de edificación por 500 metros cuadrados, impermeabilización del ala anterior, colocación de equipos de aire acondicionados centrales. Se construyeron tres consultorios, sala de RX y nueva sala de ecografía. Se formaron dos sectores de internación transitoria, uno como shockroom y otro con tres camas de última generación; en total son cinco camas con llegada de gases medicinales.Se edificó la sala de máquinas para gases medicinales y sus compartimientos. Se crearon tres oficinas para secretaría, administración y dirección. Se colocaron celdas fotovoltaicas en el techo del ala anterior conectadas a un generador de capacidad de tercer nivel, lo que hace a un efector autosustentable, y se abrió una entrada para ambulancias lateral para dicho uso.De la actividad participaron también el senador nacional, Marcelo Lewandowski; el senador departamental, Miguel Rabbia, y el director del Samco, Fabio Catena, entre otros.