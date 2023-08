Santiago Tripodi no tuvo un fin de semana totalmente positivo, pero completó la final de San Nicolás en séptimo lugar

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASSumó y subió puestos en el torneoSantiago Tripodi no tuvo un fin de semana totalmente positivo, pero completó la final de San Nicolás en séptimo lugarEl TC4000 del Sur estuvo en San Nicolás, y Santiago Tripodi fue uno de los autos más veloces del fin de semana, aunque no se capitalizó en el resultado final. El de Arroyo Seco clasificó segundo, pero no pudo correr la serie y en la final, llegó a avanzar hasta el séptimo puesto por inconvenientes de frenos que le impidieron mejorar aún más.Durante el sábado, Tripodi fue mejorando en cada salida a pista y en clasificación fue cuando más se destacó, quedando en segundo puesto a una décima de la pole. Buscando revancha de la carrera que estuvo cerca de ganar en Rosario, esperaba que el domingo le sea favorable. No obstante, para la serie, con piso mojado y lluvias, no pudo siquiera largar por daños en la caja de cambios. Subsanado el problema para la final, Santi largó muy bien, progresó muchos lugares en el clasificador y tenía opciones de ir por el Top 5 y por qué no el podio, pero empezaron a aparecer problemas de freno, y tuvo que dedicarse a llegar, minimizando la merma. Fue 7º, bueno para escalar lugares en el campeonato, pero tenía para más.“Fue un fin de semana duro, clasificamos segundos, muy bien, y cuando teníamos que largar la serie, con lluvia, salí de boxes para engrillarme y se rompió la caja de cambios, y no pude largar. En la final, desde el fondo veníamos remontando bastante pero me quedé casi sin frenos y empecé a cuidar para poder llegar”, comentó Tripodi, un tanto desganado porque el potencial estaba pero por diferentes detalles, no está pudiendo redondear un domingo como pretende.La próxima fecha será el fin de semana del 17 de septiembre en San Jorge.