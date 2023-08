Tras el cierre de los comicios, el Gobierno anticipó que la carga de datos será lenta y pidió "paciencia"

Julio Bitobello.





Fuente: www.c5n.com





El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, señaló que "hay distritos en los que el recuento de votos va a ser más lento".El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, agradeció y felicitó "a todos los ciudadanos argentinos que fueron a emitir su voto", apuntó que los números de participación "han sido bastante auspiciosos" -aunque aclaró que no hay un "número exacto" todavía-, y pidió "paciencia" para que se conozcan los resultados."Van a tener que tener paciencia porque hay distritos en los que el recuento de votos va a ser más lento", explicó Vitobello, y puso como ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que se empleó un sistema de elecciones concurrentes, desdobladas con las PASO nacionales."Queremos agradecer y felicitar a todos los ciudadanos argentinos que fueron a emitir su voto, sobre todo en este año, que cumplimos 40 años de recuperación de la democracia, con todo lo que al pueblo argentino le costó recuperarla, sabiendo que, si bien hay deudas pendientes todavía que pueden generar bronca y desánimo, la única forma de solucionarlos es participando más, comprometiéndose más y no resignándonos a no emitir nuestro voto para poder elegir a nuestros representantes", sostuvo el funcionario."Creemos que el sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para poder resolver nuestros conflictos y poder construir una sociedad más justa", agregó.Demoras e inconvenientes en la Ciudad de Buenos AiresLas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) cerraron a las 18 sin que se reportaran inconvenientes, con la excepción de las largas demoras en los centros de votación de la ciudad de Buenos Aires, informó la Cámara Nacional Electoral.La jornada de votación transcurrió desde las 8 con normalidad y sin incidentes aunque con demoras en casos puntuales como la ciudad de Buenos Aires, donde se barajó la posibilidad de extender el horario por las demoras con el uso de las máquinas electrónicas, algo que motivó quejas entre los propios precandidatos.Finalmente, la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, determinó que se podrá seguir votando hasta las 19.30 en los establecimientos capitalinos en los que las filas lleguen hasta la calle, informaron fuentes judiciales.La Ciudad de Buenos Aires dispuso para este año por primera vez elecciones "concurrentes", es decir con dos sistemas de votación diferentes. Para la elección de las candidaturas nacionales se utilizó la boleta partidaria y para los cargos porteños, la Boleta Única Electrónica (BUE).