ACUEDUCTO GRAN ROSARIO: PEROTTI RECORRIÓ LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE ASSA

El gobernador Omar Perotti recorrió este lunes el avance de obra de la segunda etapa de ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas SA, que se lleva adelante en el marco del Acueducto Gran Rosario. Los trabajos, que demandan a la actualidad una inversión aproximada de 5.000 millones de pesos, tienen como objetivo mejorar y ampliar la provisión de agua potable para más de 500.000 vecinos de la zona. De influenciaDurante su visita, el gobernador recordó que “cuando estuve en campaña, uno de los principales reclamos que recibía era por falta de agua potable. Por eso hacemos esta obra, porque no hay posibilidad de extender redes en los distintos barrios de Rosario si no tenemos más capacidad de procesar agua. Y es lo que estamos haciendo; invertir en muchas de las obras que se dejaron pasar durante muchos años, no solo porque son montos importantes, sino porque no se ven, porque los vecinos no las ven”.A continuación, Perotti agregó: “Allí hemos cambiado el criterio de manera profunda; licitar gas después de 40 años y una fuerte inversión en las plantas potabilizadoras. De hecho, es la mayor inversión de Aguas Santafesinas en su historia, con recursos propios y con recursos nacionales”.En esa línea, subrayó la decisión política de “invertir en plantas potabilizadoras y llegar con acueductos a la zona oeste de la provincia de Santa Fe. Toda una franja que tiene un componente de sales importantes, particularmente de arsénico, no apta para el consumo humano, muy dañina para la salud”.LA OBRAA la fecha, se ha ejecutado el 90% de la obra civil que comprende la estructura del nuevo módulo de potabilización. La misma permitirá duplicar la producción actual, llevándola a 11,5 millones de litros por hora, lo que permitirá asegurar la provisión de agua hasta el año 2050.Dicha ampliación permitirá mejorar la calidad de abastecimiento actual en la zona oeste de Rosario y la ciudad de Funes, y extender el servicio de agua potable llegando por primera vez a Ibarlucea.El financiamiento de la obra se reparte entre el Estado nacional, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), y la provincia.