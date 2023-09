ANSES cuándo cobro: calendario de pagos del miércoles 6 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará este miércoles 6 de septiembre de 2023 Pensiones No Contributivas (PNC) y otras asignaciones.Los pagos del noveno mes del año comenzaron el viernes 1 de septiembre para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).Desde este mes las jubilaciones, pensiones y asignaciones se cobrarán con el aumento del 23,29 por ciento por la Ley de Movilidad.En tanto, todos los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán la primera cuota del refuerzo de 37 mil pesos (la segunda en octubre y la tercera en noviembre por el mismo monto), por lo que ninguno de ellos cobrará menos de 124.460 pesos.ANSES: Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de septiembreCALENDARIO DE PAGOS DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de septiembreAsignaciones Pago Único Todas las terminaciones de documentos: 6 de septiembreal 10 de octubreAsignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documentos: 8 de septiembreal 10 de octubreCalendario completo de ANSESLos últimos pagos del noveno mes del año del organismo que conduce Fernanda Raverta serán los jubilados y pensionados que cobren arriba de la mínima y la prestación por Desempleo.Desde el 11 de septiembre se pagará Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal y Maternidad.ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de septiembre