Cómo tramitar el Crédito ANSES de hasta $400.000 para trabajadores que no pagan Ganancias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalló este jueves cómo tramitar la línea de créditos de hasta 400 mil pesos para trabajadores en relación de dependencia, que estará disponible desde el próximo lunes en el sitio web del organismo.Se trata de los créditos de ANSES de hasta 400 mil pesos anunciados días atrás por el ministro de Economía, Sergio Massa.Podrán solicitarlos los trabajadores formales cuyos ingresos no superen el piso vigente del Impuesto a las Ganancias, que actualmente es de 700.875 pesos.Además, este beneficio es con una tasa subsidiada de solo el 50% (TNA), la más baja del mercado y se puede devolver en 24, 36 o 48 cuotas. El préstamo se le depositará al beneficiario en la tarjeta de crédito bancaria, donde la persona percibe su sueldo.Al presentar los detalles de esta línea de créditos la titular de ANSES, Fernanda Raverta, explicó que "por ejemplo, un crédito que haya sacado un trabajador por 400 mil pesos en 48 cuotas, la cuota que se irá devolviendo será de 19 mil pesos, mientras que en cualquier otro banco es de casi 50 mil pesos".Los cinco pasos para realizar el trámite sin gestores ni intermediarios:* Contar con la Clave de la Seguridad Social: las personas que aún no la tengan podrán crearla en el momento, desde su computadora o celular en el sitio web de Anses.* Ingresar al aplicativo 'Mi ANSES' -web y app-, de lunes a viernes de 10 a 20: colocar el CUIL y Clave de la Seguridad Social y elegir la opción 'Créditos trabajadores en relación de dependencia'.* Generar la solicitud en 'Mi ANSES', donde el solicitante podrá elegir el monto y la cantidad de cuotas del crédito a solicitar.Concluida la solicitud, a los pocos días se le a enviará un SMS o notificación al teléfono celular para reingresar al aplicativo 'Mi ANSES' en el que se le otorgará un código con el que tendrá que acercarse a una de las oficinas para completar el trámite.* Con el código recibido, el solicitante deberá acudir, en un lapso de 10 días, a una oficina de Anses sin turno, con su DNI y el código; pasado ese tiempo, el código dejará de estar activo y se deberá volver a iniciar la solicitud a través de 'Mi ANSES'.* Para finalizar el trámite, una vez que la solicitud haya sido aceptada, en los próximos siete días hábiles se acreditará el monto solicitado en la tarjeta de crédito elegida.Los créditos de hasta 400 mil pesos están destinados a las personas aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos no superen el piso vigente del Impuesto a las Ganancias (actualmente de $ 700.875) y se les depositará en la tarjeta de crédito bancaria donde se percibe su sueldo.Los préstamos podrán financiarse en 24, 36 o 48 cuotas con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50% anual.