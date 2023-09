EL GOBERNADOR PARTICIPÓ DE LA 79° FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA Y DÍA DEL AGRICULTOR

“Esperanza fue nuestra primera colonia agrícola organizada, impulsora de una modalidad distinta de vida en la Argentina”, sostuvo el gobernador.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este sábado de la 79° Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor en Esperanza.En la oportunidad, Perotti destacó la “alegría de poder acompañar a Ana Meiners en el final de nuestros mandatos, compartiendo esta fiesta y con la alegría que siempre para mí expresa venir a Esperanza. Aquí comenzó otra etapa para la Argentina. Esperanza fue nuestra primera colonia agrícola organizada, impulsora de una modalidad distinta de vida en la Argentina”.“Sin duda es mucho más que una fiesta de la agricultura, aquí empezó otra organización. Empezó un vínculo de las colonias como una expresión rica de formación de pueblos que dieron origen a ciudades, con el cariño y la pertenencia por fruto del esfuerzo de tanto trabajo por levantar esos pueblos, por hacerlos crecer, que tiene toda nuestra zona”, agregó.“A quienes fueron los impulsores de toda esa gesta gringa es un buen momento siempre para homenajearlo, para reconocer y para alentar a quienes hoy en la actualidad siguen haciendo agricultura y siguen forjando futuro”, expresó el gobernador.“Con el deseo de que esta modalidad de producción, esta matriz productiva de Santa Fe, se convierta como fue, desde aquel momento, la expansión de la agricultura que moldeó un país, que ésta se convierta en la matriz productiva de toda una Argentina”, finalizó Perotti.Por su parte, la intendenta de Esperanza, Ana María Meiners, manifestó su “deseo que esta fiesta sea una gran celebración para recordar el valor de las cosas, el sentido profundo de lo que hacemos, de lo que somos y de dónde venimos. Nos reunimos para celebrar no sólo los frutos de la tierra, sino también el esfuerzo, la pasión y el amor que nuestros agricultores depositan en cada semilla plantada. Queremos reconocer esa dedicación, ese compromiso inquebrantable que trasciende generaciones”.Por último, el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, afirmó que “tomamos el legado de aquellos primeros inmigrantes con el desafío de transformarlo en realidades en cada una de nuestras comunidades, en particular en Esperanza, que es la madre de las colonias de nuestro departamento”.La Fiesta Nacional de la Agricultura y el Día del Agricultor es un homenaje a los pioneros que forjaron la primera colonia agrícola del país demostrando la visión y valentía al establecer los cimientos de una comunidad agraria que no sólo transformó la tierra, sino también la historia y el futuro del país.Su tenacidad, trabajo arduo y espíritu innovador sentaron las bases para el desarrollo agrícola, contribuyendo a la seguridad alimentaria, el progreso económico y el fortalecimiento de la identidad rural. Este año la fiesta se llevará a cabo el 2 y 3 de septiembre.Participaron también de la actividad la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; los secretarios de Gestión Cultural, Jorge Pavarín; de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo; y de Agroalimentos, Eugenia Carrizo; el presidente de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio Caussi; entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.