El rafaelino llevó a cabo una fenomenal actuación en Toay, y se quedó con el tercer puesto en la décima final del TN Clase 2

TURISMO NACIONALJuani Canela volvió al podioEl rafaelino llevó a cabo una fenomenal actuación en Toay, y se quedó con el tercer puesto en la décima final del TN Clase 2En un escenario donde suele ser protagonista, Juan Ignacio Canela no defraudó y consiguió el tercer escalón del podio en la final de Toay, La Pampa, por la décima fecha del Turismo Nacional Clase 2. En una competencia muy tensa y cambiante, el espectáculo le dio una gran sonrisa al representante de Rafaela.Tercero en entrenamientos, tuvo mala fortuna en clasificación, porque el viernes no logró redondear y el sábado el clima lluvioso no permitió mejorar los tiempos. De esa manera, Juani desarrolló una fantástica serie donde llegó segundo y pudo entablar batalla por el triunfo en la final.El domingo, poco a poco y evitando toques, esperó, hasta que pudo ser tercero, y por algunos metros estuvo primero, en un intento de 2x1 frente a Pablo Ortega y Thiago Martínez, quienes terminarían 1º y 2º respectivamente. Canela se conformó con ser tercero, y ahora está empatado en el décimo lugar de la tabla anual.Tras bajarse del Gol Trend, Canela comentó: “Fue un espectáculo bárbaro para la gente, ojalá todas las carreras fuesen en La Pampa. Este podio para nosotros es un mimo porque nos cuesta cada vez más mantenernos. Gracias al Giacone Competición, a los hermanos Riva, para los mecánicos, para toda la gente que me sigue. Este resultado da un envión anímico importante para poder ir a El Calafate”.La próxima fecha será el fin de semana del 15 de octubre en El Calafate, Santa Cruz.