Los primeros datos confirman una clara ventaja de Pullaro sobre Lewandowski para gobernador de Santa Fe

Pullaro supera a Lewandowski y todo indica que será el nuevo gobernador de Santa Fe.





Si bien es prematuro, los primeros datos oficiales que constan en la página de los resultados provisorios confirman la tendencia que se vio en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) y las encuestas previas a estas generales: el radical Maximiliano Pullaro inicia la jornada como el candidato a gobernador más votado por amplio margen.El Tribunal electoral comenzó a actualizar el sitio a las 18.30 y los guarismos iniciales, aunque no son una muestra representativa, avalan la amplia ventaja de Unidos para Cambiar Santa Fe sobre Marcelo Lewandowski, de Juntos Avancemos.En las Paso del 16 de julio , Unidos bordeó el millón de votos (Pullaro logró 506 mil él solo) con 500 mil de diferencia sobre Juntos (Lewandowski sumó 279 mil en esa interna).A la espera de una mayor carga, la información que sí estaba confirmada era la mayor participación este domingo con respecto a las internas de julio. El secretario del Tribunal Electoral, Pablo Ayala, estimó que el porcentaje de asistencia en la provincia rondará el 70 por ciento, cuando en las Paso fue del 62. Además, adelantó que cerca de las 21 se conocerán las tendencias oficiales.Casi 2.900.000 santafesinos estaban habilitados para definir este domingo, con su voto, quién será el próximo gobernador de la provincia.Pullaro, ex ministro de Seguridad de la gestión del fallecido Miguel Lifschitz, construyó su candidatura con tiempo y se fortaleció en las Paso en las que venció a Carolina Losada y la socialista Mónica Fein.Lewandowski, en cambio, tomó la decisión de competir a horas del cierre de listas y después de que el gobernador Omar Perotti sostuviera hasta último momento al que era su preferido, el diputado nacional Roberto Mirabella.El actual senador nacional dejó en el camino en las Paso a Marcos Cleri, Eduardo Toniolli y Leandro Busatto. Sin embargo, ser el postulante de un oficialismo cuya imagen está en baja, sobre todo en Rosario donde jamás le encontró la vuelta a la problemática de la inseguridad, es una complicación para alguien que tiene como una de sus fortalezas, en tiempos de descrédito de la política, ser un outsider.Hay que decir que Lewandowski no gozó tampoco de los beneficios de ser el postulante del partido del gobierno. El gobernador Perotti hizo campaña como candidato a diputado provincial por su lado y hacia allí direccionó los recursos simbólicos y económicos, y se desentendió de alguna manera de la suerte de quien aspira a sucederlo. Acaso fue eso lo que llevó al ex periodista deportivo, en el debate del domingo, a decir que no responde a ninguna jefatura.Todo condujo a una realidad en la que el peronismo santafesino quedó sumido tras las Paso y que se puede profundizar si se repite este domingo en las generales: falta de liderazgos claros, internas, descoordinación, carencia de una estrategia común.Del otro lado, pasa todo lo contrario. Los resultados de las internas ordenaron las durísimas disputas que se reflejaron en la campaña previa a las Paso de julio, con un reconocimiento al liderazgo de Pullaro y también al lugar que, como social clave, se ganó Clara García, cabeza de la lista de diputados provinciales. Si la socialista le gana a Perotti ese rol quedará ratificado.La boleta única para gobernador tendrá otros dos nombres. El del representante de Viva la Libertad, Edelvino Bodoira, un rafaelino casi desconocido que, aunque Javier Milei no lo reconoce como su candidato, se vio beneficiado en las Paso por la asociación del nombre de su agrupación -y de parte de su discurso- con la del libertario. Y la del Frente de Izquierda, Carla Deiana, que en el debate del domingo pasado fue la voz discordante que criticó a todos e introdujo en la discusión temas que los otros no abordaron, como las problemáticas de género, educación sexual integral y socioambiental.