MARTORANO RECORRIÓ LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CAÑADA DE GÓMEZ

Este área cuenta con 5 camas eléctricas completamente equipadas.





La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, recorrió este jueves las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de alta complejidad de la localidad de Cañada de Gómez.En la oportunidad, Martorano sostuvo que “la UTI del hospital San José se viene fortaleciendo con el paso del tiempo. Recordemos que comenzó teniendo una sola cama y hoy cuenta con 5, todas nuevas, eléctricas, con respirador y con monitores multiparamétricos. Con esto vemos que tenemos una UTI de alta complejidad y, aquí en la localidad, de cercanía”.“Además esto no es solo para los pacientes, sino también para los trabajadores y trabajadoras de la salud porque de esta manera desempeñan sus actividades en condiciones adecuadas. Por ejemplo, cuentan con una cama que pueden elevarla eléctricamente a la altura que se precisa, pudiendo hacer una intubación como corresponde, poder ingresar al paciente que lo requiera en asistencia respiratoria mecánica en un aparato nuevo, que tenga alto flujo”, continuó.Asimismo, la titular de la cartera sanitaria mencionó que “también es un motivo de gran alegría el pase a planta permanente, tanto de profesionales como no profesionales, cumpliendo con el compromiso asumido ante tanta gente que trabajó, puso el cuerpo, esfuerzo, dedicación, vocación y pasión durante la pandemia que nos tocó atravesar. Por eso hay que recordar y reconocer a estas trabajadoras y trabajadores con la estabilidad laboral que se merecen. Este hospital de Cañada de Gómez quedó con una situación de mayor estabilidad laboral pero también con una gran mejoría de las instalaciones y equipamiento”.Por otro lado, la funcionaria resaltó el rumbo que tomaron las escuelas de enfermería en la provincia, destacando que “todas eran a ciclos cerrados, eso quiere decir que comienzan a estudiar y cuando cierran ese ciclo recién ingresan a cursar. Ahora, por una política de Estado, ingresan todos los años, permitiendo que tengamos una gran cantidad de enfermeros y enfermeras que salen de cualquiera de las escuelas de la provincia”.Finalmente, la ministra de Salud expresó que “lo importante son los equipos que quedan conformados, porque más allá de los funcionarios, todos estos trabajadores y trabajadoras quedan y son ellos los que tienen que tener las mejores condiciones laborales y los mejores elementos para poder desempeñar sus tareas en pos de los vecinos y vecinas de la localidad”.“A eso apuntamos, aquí y en toda la provincia, a una salud más cercana, que no tengamos que estar derivando a los pacientes. Tener más complejidad y más camas es muy bueno por el talento humano lo tenemos”, concluyó Martorano.Por su parte, la intendenta local, Stella Clerici, destacó que “esta es una labor cotidiana en conjunto con el equipo del hospital y del Ministerio de Salud”, afirmó y detalló que pasaron “de tener un edificio de maternidad abandonado a tener un edificio modelo, donde hoy funciona la escuela de enfermería; de tener una cama en la UTI a tener 5 de última generación y con todo el equipamiento necesario; la digitalización del servicio de radiología; lo nombramientos, que son muy importante porque sabemos que nuestro hospital le faltaba mucha gente, durante la pandemia se incorporó personal y son ellos a los que hoy se los está reconociendo con su pase a planta permanente por su gran labor durante la pandemia”.“Hay que destacar este trabajo en equipo, el crecimiento y seguir fortalecimiento a Cañada de Gómez como un polo educativo y, ahora, sanitario. Siempre hay mucho por hacer y para ello tenemos que seguir trabajando en equipo para ir resolviendo los inconvenientes que se puedan presentar a futuro”, cerró Clerici.Por último, el director del hospital de Cañada de Gómez, Gonzalo Rodríguez, agradeció y expresó que “ver este hospital como está hoy, como hemos reforzado no solo la terapia sino los centros de salud que tenemos a nuestro cargo, se debe a este trabajo de equipo que durante todo el año se esforzó para que nos encontremos hoy así”.OBRAS EN EL HOSPITAL DE CAÑADA DE GÓMEZMás allá de la ampliación de la sala de terapia intensiva, el efector logró la recuperación del edificio histórico de la maternidad para el traslado de la Escuela de Enfermería y el Servicio de Kinesiología, como así también, de espacios para el traslado de vacunatorio, dirección y fonoaudiologia. Incorporó un equipo de digitalización de imágenes radiológicas.Al mismo tiempo sumó una ambulancia de última generación que funciona en la localidad, pero también cubre la demanda de la región.