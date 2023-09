Nuevo bono de ANSES para jubilados: cuándo se cobra

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Pátria, Sergio Massa, anunció el fin de semana pasado una serie de medidas para reforzar la economía de diferentes sectores y paliar la crisis junto con la última devaluación.Una de las medidas se trata de un bono para jubilados y pensionados, así como un aumento a partir del próximo mes de septiembre, que se otorgarán mediante la ANSES, organismo dirigido por Fernanda Raverta. Por otro lado, también dió detalles sobre otros aumentos y bonos para distintos beneficiarios.De cuánto es el nuevo bono de ANSES para jubiladosEl bono para jubilados y pensionados será de $37.000 mensuales, se cobrará en septiembre, octubre y noviembre. Este bono es para quienes cobran la jubilación mínima o pensiones por debajo de ese monto. Además, Massa confirmó un aumento en el haber mínimo de las jubilaciones. A partir de septiembre, la jubilación mínima será de $87.459, pero si se suma esta cifra al bono que se cobrará durante los tres meses, el número llega a un total de $124.459.Quiénes cobran el nuevo bono de ANSES para jubiladosJubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).Cuándo se cobra el nuevo bono de ANSES para jubilados: calendario completo hasta noviembrePensiones No Contributivas (PNC) septiembre 2023DNI terminados en 0 y 1: 1 de septiembre de 2023.DNI terminados en 2 y 3: 4 de septiembre de 2023DNI terminados en 4 y 5: 5 de septiembre de 2023.DNI terminados en 6 y 7: 6 de septiembre de 2023DNI terminados en 8 y 9: 7 de septiembre de 2023.Jubilados con un haber mínimo (cobran bono de $37.000): DNI terminados en 0: 8 de septiembre de 2023.DNI terminados en 1: 11 de septiembre de 2023.DNI terminados en 2: 12 de septiembre de 2023.DNI terminados en 3: 13 de septiembre de 2023.DNI terminados en 4: 14 de septiembre de 2023.DNI terminados en 5: 15 de septiembre de 2023.DNI terminados en 6: 18 de septiembre de 2023.DNI terminados en 7: 19 de septiembre de 2023.DNI terminados en 8: 20 de septiembre de 2023.DNI terminados en 9: 21 de septiembre de 2023.Jubilados que perciben más de un haber mínimoDNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre de 2023.DNI terminados en 2 y 3: 25 de septiembre de 2023.DNI terminados en 4 y 5: 26 de septiembre de 2023.DNI terminados en 6 y 7: 27 de septiembre de 2023.DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre de 2023.Pensiones No Contributivas (PNC) octubre 2023 DNI terminados en 0 y 1: 2 de Octubre de 2023.DNI terminados en 2 y 3: 3 de Octubre de 2023.DNI terminados en 4 y 5: 4 de Octubre de 2023.DNI terminados en 6 y 7: 5 de Octubre de 2023.DNI terminados en 8 y 9: 6 de Octubre de 2023.Jubilados que cobran un haber mínimoDNI terminados en 0: 9 de Octubre de 2023.DNI terminados en 1: 10 de Octubre de 2023.DNI terminados en 2: 11 de Octubre de 2023.DNI terminados en 3: 12 de Octubre de 2023.DNI terminados en 4: 17 de Octubre de 2023.DNI terminados en 5: 18 de Octubre de 2023.DNI terminados en 6: 19 de Octubre de 2023.DNI terminados en 7: 20 de Octubre de 2023.DNI terminados en 8: 23 de Octubre de 2023.DNI terminados en 9: 24 de Octubre de 2023.Jubilados que cobran más de un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 25 de Octubre de 2023.DNI terminados en 2 y 3: 26 de Octubre de 2023.DNI terminados en 4 y 5: 27 de Octubre de 2023.DNI terminados en 6 y 7: 30 de Octubre de 2023.DNI terminados en 8 y 9: 31 de Octubre de 2023.Pensiones No Contributivas (PNC) noviembre 2023DNI terminados en 0 y 1: 1 de noviembre de 2023.DNI terminados en 2 y 3: 2 de noviembre de 2023.DNI terminados en 4 y 5: 3 de noviembre de 2023.DNI terminados en 6 y 7: 7 de noviembre de 2023.DNI terminados en 8 y 9: 8 de noviembre de 2023.Jubilados que perciben un haber mínimo y cobran el bono de $37.000: DNI terminados en 0: 9 de noviembre de 2023.DNI terminados en 1: 10 de noviembre de 2023.DNI terminados en 2: 13 de noviembre de 2023.DNI terminados en 3: 14 de noviembre de 2023.DNI terminados en 4: 15 de noviembre de 2023.DNI terminados en 5: 16 de noviembre de 2023.DNI terminados en 6: 17 de noviembre de 2023.DNI terminados en 7: 21 de noviembre de 2023.DNI terminados en 8: 22 de noviembre de 2023.DNI terminados en 9: 23 de noviembre de 2023.Jubilados que perciben más de un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre de 2023.DNI terminados en 2 y 3: 27 de noviembre de 2023.DNI terminados en 4 y 5: 28 de noviembre de 2023.DNI terminados en 6 y 7: 29 de noviembre de 2023.DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre de 2023.Fuente: minutouno.com