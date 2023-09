PEROTTI Y MARTORANO RECORRIERON LA NUEVA TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL GUTIÉRREZ DE VENADO TUERTO

“Es parte de un proceso de fortalecimiento y descentralización de la salud pública en la provincia”, aseguró el gobernador, quien también visitó la obra del Centro de Justicia Penal.





El gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud, Sonia Martorano, recorrieron este lunes la nueva Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital “Alejandro Gutiérrez” de la ciudad de Venado Tuerto, donde adelantaron la inminente apertura del efector que atiende un amplio radio de población que abarca el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y sur de Córdoba, y además, cuenta con todos los servicios propios de un hospital de alta complejidad.“Es parte de un proceso de fortalecimiento y descentralización de la salud pública en la provincia”, aseguró el gobernador, en tanto subrayó que “se ha invertido y mucho tanto en la construcción como en la ampliación de diferentes centros de salud en todo el territorio santafesino” expresó el mandatario provincial.En esa línea, Omar Perotti dijo que sumado al Hospital de Firmat, “queda mucho más fortalecida toda la región sur”, y añadió “que el nivel de equipamiento permite muchos más estudios en la cercanía. Esto ha llevado a que tengamos hoy un crecimiento del 50 por ciento de las atenciones en los efectores públicos y una disminución tanto de las derivaciones como de los traslados”.Y concluyó subrayando que “hemos fortalecido y descentralizado el sistema de salud pública, y lo que hoy sumamos en Venado Tuerto, para no depender de Rosario, era donde había que derivar, y dar la tranquilidad de la atención médica a toda la región”.A su turno, Martorano señaló que el nuevo servicio de salud es “un hito importante para todo el sur de la provincia”, y detalló que “la nueva terapia intensiva pediátrica cuenta con maravillosos avances tecnológicos y consta de cinco camas, donde una de ellas está destinada específicamente al aislamiento. Todas tienen respirador, cuentan con monitores y fundamentalmente, se trata de un espacio empático con tecnología y recursos humanos de primer nivel”.La implementación de la UTI pediátrica no solo aportará un área de criticidad, sino que también potenciará todos los servicios de sostén del universo pediátrico; ya que se podrán realizar cirugías de mayor complejidad, y ahora también se posibilitará la realización de procedimientos en diferentes especialidades, que al requerir el respaldo de una unidad de terapia intensiva, no podían ejecutarse en el hospital y con los avances concretados, se abre una nueva etapa en los servicios médicos.CENTRO DE JUSTICIA PENALPreviamente, el gobernador recorrió las obras del Centro Integrado de Seguridad y Centro de Justicia Penal en Venado Tuerto, que el gobierno de la provincia lleva adelante con un presupuesto de 2.837 millones de pesos.“Hay un avance realmente importantísimo”, aseguró Perotti, para luego agregar que “nos gusta seguir de cerca los trabajos, por eso estamos otra vez en Venado Tuerto”.El Centro de Justicia Penal se sitúa en el viejo edificio del Hospital “Alejandro Gutiérrez”, ubicado en la intersección de la Ruta Nacional N°33 y la calle Gutiérrez, que requirió una ampliación y modificación para adaptarlo al cambio de funciones. Esto exigió la demolición de la edificación trasera, como así también todos los agregados, edificaciones de otro estilo y los tapiales perimetrales, para dar una apertura con el entorno, añadiendo un cerco perimetral transparente que lo incorpora visualmente a la ciudad.El proyecto contempla la restauración de los pabellones existentes, conservando su imagen original y adaptando su interior al nuevo uso público establecido, brindando un espacio acorde al programa que lo impulsó desde el ámbito judicial.