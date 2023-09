SEÑAL SANTA FE ESTRENA NUEVOS CICLOS DE CHAMAMÉ EN SANTA FE, EN CINE EL CAIRO

El próximo jueves, a las 20.30, se presentarán “Sesiones” e “Intro”, series enmarcadas en el programa Chamamé en Santa Fe que lleva adelante el área de producción audiovisual del Ministerio de Cultura de Santa Fe.





El próximo jueves, a las 20.30, se presentarán “Sesiones” e “Intro”, series enmarcadas en el programa Chamamé en Santa Fe que lleva adelante el área de producción audiovisual del Ministerio de Cultura de Santa Fe.El próximo jueves 7 de septiembre, a las 20.30 en El Cairo Cine Público (Santa Fe 1120, Rosario), Señal Santa Fe estrenará las series “Sesiones” e “Intro”, proyectos que se enmarcan en el proyecto “Chamamé en Santa Fe”, del Ministerio de Cultura provincial. El encuentro se desarrollará con entrada libre y gratuita, y permitirá descubrir producciones de un alto valor estético y simbólico, en un proyecto integral que contó con curaduría de Chango Spasiuk, y que contempla además la creación de una web específica: chamamesantafe.gob.ar.En este marco, el ministro de Cultura Jorge Llonch destacó: ”El chamamé es una manifestación cultural que ha desempeñado un papel relevante en la evolución cultural del litoral argentino, definiendo gran parte de su idiosincrasia. La provincia de Santa Fe integra el gran universo del chamamé y con el objetivo de poner en valor todo lo que sus compositores, intérpretes y difusores han generado y aportado a este género musical y patrimonio vivo, y siguen haciéndolo, construimos este gran proyecto audiovisual, multimedia y web”.En el 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró al chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su trascendental aporte a la cultura en todo el continente. Desde aquel año, la provincia se encuentra trabajando en un ambicioso proyecto que da cuenta de la importancia del género en nuestro territorio.Chamamé en Santa Fe propone un mapeo multimedia que permite conocer los pormenores del repertorio popular: sus autores e intérpretes, paisajes sonoros y visuales se despliegan a través de la multiplicidad de expresiones culturales y con una particular sensibilidad signada por la poesía y la música en el territorio santafesino. La web articula distintas producciones audiovisuales bajo tres categorías: Antología, conformada por once videoclips -filmados a lo largo y ancho de la provincia- de obras compuestas por músicos y autores santafesinos; Sesiones, seis episodios que registran pequeños conciertos brindados en el espacio público y que cuentan la relación del chamamé que se compone y se interpreta en Santa Fe con el paisaje y la historia de cada región de la provincia, los propios colores, la propia impronta, del chamamé en Santa Fe; e Intro, una serie que indaga en las características del chamamé como género musical y patrimonio vivo que se transmite de generación en generación. Además, está en proceso de producción un unitario documental que comenzará a rodarse durante la segunda quincena de septiembre.Todo ello tendrá como epicentro las web chamamesantafe.gob.ar, que funciona como reservorio de contenido audiovisual específico pero, además, ofrece gran cantidad de información sobre los orígenes del chamamé en la provincia, poniendo en valor y aportando a la difusión de un género que trasciende lo musical.Las diferentes instancias de producción de Chamamé en Santa Fe contaron con la participación de músicos e intérpretes, bailarines, vecinos y vecinas de toda la provincia, además de un gran equipo de técnicos, directores y productores, coordinado por Señal Santa Fe, programa de producción audiovisual, transmedia y web del Ministerio de Cultura. Como novedad, en los rodajes también participaron alumnos y alumnas de la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario.Su director, Federico Matteucci, destacó la importancia de la incorporación de los jóvenes. “El conocimiento que se obtiene en una experiencia de rodaje es enorme y se fija de una manera diferente que dentro de las aulas. Los alumnos y alumnas que tuvieron la posibilidad de participar de esta formación complementaria están más que contentos, al igual que yo, y espero que este sea el primero de muchos convenios que podamos hacer con el Ministerio de Cultura de la provincia”, analizó, y continuó: “Poder participar en un trabajo de estas dimensiones no tiene precio, la experiencia es valiosísima porque más del 50 por ciento de la carrera es práctica. Este convenio que realizamos con el programa Señal Santa Fe vino a engrosar este porcentaje de prácticas técnicas y específicas. Nuestros alumnos y alumnas pudieron trabajar y aprender junto a grandes profesionales de la industria audiovisual”.Por su parte, el reconocido músico Chango Spasiuk fue convocado para la curaduría musical. “Fue un honor para mí formar parte de un equipo de diferentes disciplinas, especialistas, técnicos, directores, ejecutivos, todos impulsados por el proyecto Chamamé en Santa Fe”, destacó el músico, y agregó: ”Creo haber hecho un pequeño aporte como curador. Tuvieron la generosidad y consideración de tener en cuenta mi mirada sobre lo que sucedió y sucede en el chamamé en la provincia de Santa Fe, que no ha sido tan visualizado en las últimas décadas. Con sus compositores, intérpretes, músicos, acordeonistas, cantores, cantoras, grupos, poetas, investigadores, escritores. Estoy muy feliz viendo todo este material”.Sobre la concreción del proyecto, Spasiuk manifestó: “Que exista una web donde se concentre toda esa información para que uno pueda visualizar, ver, aprender, conectar y cohesionar, me parece un proyecto maravilloso. Es un honor ser parte, un engranaje más en esta maquinaria. Esa voluntad de hacer no se quedó con el entusiasmo ni con los primeros pasos, sino que fueron muy constantes y consecuentes y ya se pueden ver los resultados de todo este trabajo.”El músico, compositor e intérprete Homero Chiavarino también fue parte del proyecto, oficiando como productor musical de la serie “Sesiones”. Al respecto apuntó: “Fue un trabajo tan arduo como gratificante. La selección fue muy difícil dada la cantidad de artistas que habitan esta provincia. El balance es muy positivo y las piezas audiovisuales son un fiel reflejo de la calidad interpretativa y compositiva de nuestros artistas santafesinos, grandes chamameceros y chamameceras que contribuyen día a día al crecimiento del género”.Con respecto al trabajo en territorio, el músico comentó: “Con mapa en mano, comenzamos por detectar conjuntos y artistas en actividad, de norte a sur, hasta que llegamos a una selección final de músicos representativos de Santa Fe. El trabajo de campo consistió en registrar a estos artistas seleccionados, en diferentes localidades santafesinas, donde el paisaje sonoro se completaba con los sonidos de la cotidianeidad en una esquina de Reconquista, una plaza en Villa Guillermina o una terraza de un hotel céntrico rosarino”.Andrés Aseguinolaza, que se desempeñó como director audiovisual del proyecto Sesiones, destacó: “Los rodajes fueron muy emocionantes, optamos por una metodología documental, no tan guionada. Teníamos conocimiento de las locaciones y armábamos eventos para que la gente participara. Íbamos buscando a los vecinos para que formen parte de esas sesiones en vivo en la calle, con artistas increíbles, súper reconocidos e históricos. Descubrí un mundo que no conocía, el de la música popular folklórica. Yo desconocía el valor que tenía y qué tan arraigado estaba en la cultura santafesina. Fue un placer conocer algo nuevo, educarme en base a esta expresión musical y cultural”.En relación al trabajo en equipo, Aseguinolaza aseguró: “Trabajar con Homero como productor musical y con el equipo del Ministerio de Cultura fue un placer y una experiencia muy gratificante”.A su vez, Marcos Garfagnoli, director de la serie Intro, comentó acerca del trabajo realizado: “Para mí este proyecto es muy especial porque en él se entrelazan distintas emociones y vivencias. Haber podido compartir este espacio con el equipo de Señal Santa Fe y también con los alumnos de la Escuela de Provincial de Cine y TV, en la cual yo también me formé y soy docente, tiene un valor muy grande, todos esos elementos le dan un toque especial”.“Abordar el tema del chamamé, me toca de cerca -agregó-. En mi familia y en mi casa siempre se escuchó y siempre estuvo presente, la música, las historias de Corrientes y del río Paraná, del litoral. Si bien nunca fui un gran conocedor del tema, este proyecto me permitió bucear, conocerlo, indagar sobre el chamamé, sobre la historia de Rosario, de mi ciudad y la música”.Sobre IntroSINOPSISCon entusiasmo y simpleza la cantante y compositora, Vanesa Baccelliere explora las características del chamamé e invita a conocer el género. Cómo llega a Santa Fe, cómo se baila, qué es un sapucay, cuántos tipos de chamamé existen, son algunos de los interrogantes que abre el ciclo para difundir a una expresión musical que forma parte de nuestra cultura.Año de producción: 2023Protagonista: Vanesa BaccelliereArtistas invitados: Andrés Tritten, Tomás Puntano, Germán Moreno, Jaqueline SaucedoFICHA TÉCNICADirección: Marcos GarfagnoliCoordinación general del Proyecto: Verónica Solina y Luciana LacorazzaProducción Ejecutiva: Luciana LacorazzaEscuela Provincia de Cine de Santa Fe: Federico MateucciProducción: Verónica Solina, Vanina Cánepa, Sofía Aldasoro, Francisco Sanguineti, Luciana LacorazzaGuion: Francisco Sanguineti, Vanina Cánepa, Sofía Aldasoro, Marcos Garfagnoli, Vanesa BaccelliereEquipo de fotografía y cámara: Daniel Cervigni, Leonela Zarza, Felipe Panichelli, Keila CastrilloEquipo de sonido: Ornella Abadía, Juan RosadoData manager y asistencia técnica: Teodoro SchienkeAsesoría en arte: Celeste ArrizabalagaSobre SesionesSINOPSISLa plaza de una pequeña ciudad al norte de Santa Fe. El Monumento Nacional a la Bandera. Una vieja estación de ferrocarril en Reconquista, devenida en centro cultural. Un cine en la ochava de Pueblo Nuevo. Las calles y los pescadores en la zona sur de Rosario. El ir y venir de las personas en cada uno de estos lugares es interrumpido por músicos y músicas santafesinos y santafesinas, que acompañan con sus melodías el fluir del cotidiano.Año de producción: 2023PROTAGONISTASLos hermanos DuréJuliana Salazar y el Grupo ResplandorNélida Argentina ZenónCarlos PinoDaniela MassaroPatricia GómezFICHA TÉCNICADirección: Andrés AseguinolazaCoordinación general del Proyecto: Verónica Solina y Luciana LacorazzaCuraduría musical: Chango SpasiukProducción Ejecutiva: Luciana LacorazzaProducción General: Sofía AldasoroProducción musical: Homero ChiavarinoProducción: Gisela MorenoDirección de Fotografía: Andrés AseguinolazaMontaje: Juan Pablo MiozzoÁrea Técnica: Teodoro Schienke