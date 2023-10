ANSES: cómo cobrar el bono de $94.000 para trabajadores informales

El Gobierno oficializó el "Nuevo IFE", medida que apunta a recomponer el bolsillo de los trabajadores informales, universo que alcanza a alrededor de 3 millones de personas. A través del Boletín Oficial, el Ejecutivo dio a conocer el decreto 493, que reglamenta y formaliza la decisión del pago del refuerzo de ingreso de $94.000, en donde se dan a conocerlos detalles y la letra chica del anuncio que el ministro Sergio Massa realizó junto a la titular de la ANSES Fernanda Raverta.En el decreto, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros Sergio Massa (Economía), Raquel "Kelly" Olmos (Trabajo) y Agustín Rossi (Jefe de Gabinete), se especifican los alcances de la medida, implementada para compensar el golpe de la inflación y la devaluación en los sectores informales de la economía.Según indicaron los funcionarios, la medida “será compensada a través del cobro de un anticipo extraordinario de Ganancias a grandes contribuyentes”. Entre el paquete de las más recientes medidas económicas, destinadas a los sectores más golpeados por la inflación y la devaluación posterior a las PASO, la población de trabajadores informales había quedado al margen de estos beneficios, y por eso el anuncio apuntó a ese sector vulnerable.Este refuerzo económico funcionará de manera similar a lo que fue el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que tuvo tres ediciones durante la pandemia y que estuvo destinado a quienes estaban excluidos del sistema formal de empleos. Si bien el bono anunciado este martes por los funcionarios no lleva ese nombre, sí mantiene la modalidad de distribución establecida en las anteriores ediciones de los refuerzos de ingresos para trabajadores informales.En este sentido, los destinatarios no deben contar con ningún beneficio o asignación de las que distribuye mensualmente la Anses. En las ocasiones en que el organismo previsional abonó el refuerzo de ingresos a trabajadores informales, lo hizo con la inscripción aprobada y con un calendario de pagos, de acuerdo a la terminación del DNI de los aspirantes.¿Cuáles son los requisitos para recibir el refuerzo para los trabajadores informales?Tener entre 18 y 64 añosNo contar con ingresos registradosNo percibir ningún tipo de asistencia económica del Estado.Sobre este último punto, desde el Gobierno aclararon que las siguientes personas no podrán recibir el beneficio:Los empleados con trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).Las personas que reciben una jubilación o pensión.Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Asignaciones familiares o las Becas Progresar.Los titulares de Planes sociales, como puede ser Potenciar Trabajo.Las personas que reciben la Prestación por Desempleo.