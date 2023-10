CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADAS SE VIENE ROSARIO, DOBLEMENTE ESPECIAL

Tras la cita en San Jorge, el TC4000 del Sur se enfrenta a una carrera clave, porque será con pilotos invitados y en la cima del certamen, hay empatados dos pilotos, más un buen puñado que está a la expectativa. Entre los invitados, habrá apellidos destacados a nivel zonal y nacional: Alberto Felizia, Fabián López, Ezequiel Bosio, Valentín Aguirre y Matías Canapino, son solo algunos.



Luciano Bredice y Mauricio Chiaverano están con 192 puntos mientras que Juan Cruz Federici Di Palma los mira de cerca con 186. Además, Marcos Konjuh e Iván Pellegrini siguen con posibilidades, y esperan recortar, estando con 158 y 152 respectivamente.



Por otro lado, en Turismo Agrupado 1600 Patricio Pierobón sigue teniendo un colchón de puntos de ventaja, pero Juan Marcelo Cerri está agazapado, a veinte puntos, esperando su chance de descontar. Leonel Giovacchini (154), Franco Saluzzi (134) y Fabricio Frutero (125), no están descartados en la batalla, y también quieren exprimir sus oportunidades.



Dentro del Turismo Agrupado Clase 2, Darío Giudice lidera una batalla increíble, con los cinco primeros encerrados en 40 puntos. El de Serodino suma 179 puntos, mientras que Giuliano Rivosecchi tiene 165,5. Pero el que viene arremetiendo es Pablo Matich, con 3 triunfos y 165 unidades. Hernán Acosta, sin ganar aún pero estando siempre cerca, está con 157 puntos y Pedro Terenzi, a pesar de no correr todas las fechas, tiene 139.



Por otro lado, en la Monomarca Fiat también habrá carrera de invitados, por segunda vez en el año, y se sumarán pilotos a la nueva divisional, que muestra una gran proyección para el 2024. Santiago Abad y Alan Traid son primero y segundo en una excelente batalla, mientras que se mantiene bien entreverado aunque aún sin ganar, Luis Patek.



La Promocional 850, tras no estar en el 'Parque de la Velocidad', regresará a pleno en Rosario con muchos retornos. La Clase B, tiene a Nicolás Fernández liderando las posiciones a la vez que Ramiro Masello puntea en la A. A Nico Fernández, lo persiguen de más cerca Brian Lecoq y Luis Bonacci.



En los próximos días se anunciará el cronograma, mientras que el costo de entradas se confirmó: $2500 pesos con ingreso a boxes incluido, y solamente se conseguirán en la puerta del autódromo 'Juan Manuel Fangio', los días del evento.





La octava fecha de las Categorías Agrupadas Federadas reunirá a las habituales figuras con invitados de excelente calidad dentro del TC4000 del Sur y Monomarca Fiat. Rosario será sede de esta cita crucial para las pretensiones de los diferentes campeonatos.