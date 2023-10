Fiornovelli Sport Group tuvo al cordobés como invitado de Santiago Lantella, y largando en el fondo llegó 4º en la Clase 2

TURISMO PISTAMonumental remontada de Cristian GarbigliaFiornovelli Sport Group tuvo al cordobés como invitado de Santiago Lantella, y largando en el fondo llegó 4º en la Clase 2La Carrera de los 300 Pilotos fue ardua para todos los competidores, y el Fiornovelli Sport Group no corrió con demasiada fortuna en la carrera de pilotos titulares. Con casi todos los autos empezando desde el fondo en la final de invitados, Cristian Garbiglia con el auto de Santiago Lantella, remontó hasta el puesto 4. En Clase 3, se destacaron los Casais quedando cerca del Top 10.Comenzando más allá del puesto 40, sumar puntos ya era muy difícil, pero Garbiglia supo hacer muy bien las cosas para lograr que Lantella no se quede con las manos vacías en una competencia muy importante como la penúltima del campeonato. Así fue como superó a casi cuarenta rivales y finalizó a un paso del podio. Además, fue el mejor Chevrolet Corsa, con el equipo de Fabio Fiornovelli, tricampeón con ese modelo en 2019, 2020 y 2021.Por diversas situaciones, en Clase 2 no pudieron sumar los otros tres autos del equipo, siendo Federico Domínguez con Luciano Altuna otro par de pilotos que vieron la bandera a cuadros, en el casillero 25, y Martín Abeledo con Mariano Sala, en el 32. No pudo correr Matías Russo con el auto de Juan Palacio.En la divisional mayor, siempre yendo de menor a mayor, Esteban y Diego Casais pusieron al Renault Clio de Clase 3 en muy buena ubicación, sumando muchos puntos. Esteban quedó 28º entre los 50 autos en la de titulares, y luego Diego lo hizo subir al puesto 11, algo que lo acerca al objetivo de cerrar el año entre los 10 mejores del año.La última fecha será el fin de semana del 3 de diciembre en Olavarría.