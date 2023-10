LA PROVINCIA REALIZÓ UNA NUEVA CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMERCIO EXPRESS

La herramienta tiene por objetivo fomentar el comercio online. En esta oportunidad, se realizó de forma virtual para comerciantes de la ciudad de San Lorenzo.

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, realizó una nueva capacitación online, en el marco del Programa Comercio Express, para la sede regional San Lorenzo. La herramienta promueve y fortalece los canales digitales de ventas de pymes y Mmpymes comerciales y de servicios de todo el territorio provincial.



En la oportunidad, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, brindó detalles sobre los alcances del programa y presentó los últimos datos del Observatorio de Comercio a Distancia.



Finalizado el encuentro, Aviano recordó que "el Programa Comercio Express se lleva adelante desde 2021. En esta oportunidad, con comerciantes de San Lorenzo quedó en evidencia la necesidad de seguir insistiendo en la cultura comercial de lo digital, un tópico fundamental para el nuevo comercio”, señaló.



“No podemos permitir que algunos locales, por ser pequeños, no se adapten a las nuevas tecnologías. Por eso, este programa debe continuar acercando a cada rincón de la provincia sus herramientas, las cuales están disponibles en el portal tanto para los datos del observatorio como para las capacitaciones virtuales que brindan herramientas técnicas para el comercio online. Y están disponibles para todos los comercios de la provincia de Santa Fe”, finalizó Aviano.



EL ENCUENTRO



Contó con la colaboración del Paseo Comercial a Cielo Abierto San Martín “Yo Amo a mi Ciudad”; y del gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo, Gabriel Abbo, junto con referentes de la Asociación de Comerciantes y de comerciantes de la calle San Martín, principal corredor comercial de la ciudad.



Cabe señalar que resta una última instancia de capacitación que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe, a finales del mes de noviembre.



OBSERVATORIO DE COMERCIO A DISTANCIA



La herramienta posibilita relevar información actualizada a fin de conocer las formas en las que se desarrolla cada comercio y sus necesidades, con el objetivo de impulsar acciones y proyectos que lo favorezcan, como así también evaluar el comportamiento de los consumidores en torno a compras digitales.



En base a los datos relevados, se pudo constatar que el 98% no forma parte del Programa; y el 78% no utiliza ningún sitio de venta online.



Respecto de los servicios que brinda el programa, sólo el 10% respondió conocerlos; mientras que el resto afirmó no tener conocimiento al respecto.



Acerca del comercio digital, el 55% de los comerciantes encuestados no sabe vender online o nunca recibió una capacitación al respecto; mientras que el 45% si lo ha hecho.



Finalmente, el 92% de los encuestados respondieron estar interesados en recibir más información para adherirse al Programa Comercio Express.



