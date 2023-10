PEROTTI ENTREGÓ 59 VIVIENDAS EN TOSTADO

El gobernador entregó las llaves de sus viviendas a las familias de Tostado

El gobernador Perotti entregó este viernes 59 unidades habitacionales en la ciudad de Tostado, que se construyeron con una inversión de más de 603 millones de pesos.Del total, 29 viviendas corresponden al plan que se ejecutó sobre calle Naciones Unidas, entre Juan Manuel de Rosas y 6 de Caballería, y en Independencia, entre calle San Cristóbal y Héctor Estela, con una inversión provincial de más de 318 millones de pesos; las 30 restantes se enmarcan en el Plan Habitar, y contaron con una inversión provincial de más de 285 millones de pesos.Al respecto, Perotti indicó que “estas familias hoy empiezan a escribir una historia diferente, cuando se tiene la posibilidad de llegar al techo propio sin duda que empieza una etapa distinta en la vida de cada uno”.A continuación, señaló que “tuvimos distintos momentos en el ritmo de construcción, nos hubiese gustado entregar estas viviendas mucho tiempo antes, porque no hay obra más importante y más sentida en una gestión de gobierno que poder entregar la llave de una vivienda”.Asimismo, el gobernador destacó que “las obras que empezamos se terminan, ninguna quedó en un anuncio, todas en marcha; y estamos hasta el 10 de diciembre tratando de sostener el mayor ritmo, porque cada una de las obras genera empleo en toda la provincia. Este gobierno sigue hasta el último día con el ritmo de obras y de entrega”.“En lo que nos comprometimos con ustedes hemos cumplido, el deseo de entregar una provincia mejor que la que recibimos y de que quienes nos continúen entreguen una mejor aún. Es la forma en la que se crece, en la que cada uno de los santafesinos y santafesinas puede progresar”, concluyó Perotti.Por su parte, el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, Amado Zorzón, sostuvo que “en el 2019 cuando el gobernador me nombró como secretario me dijo que teníamos que llegar a las 20.000 viviendas, un número que nunca se había llegado en la provincia. Hoy tengo para decirle gobernador que hemos pasado la construcción de más de 20.000 viviendas en todo el territorio provincial”.En tanto, el intendente de Tostado, Enrique Mualem, resaltó: “Estas viviendas tienen disponibles cloacas, gas, agua, luz. Tenemos que hablar más de un plan de hábitat que de un plan de viviendas. Esto no es solo entregar una vivienda porque se brinda con todos los servicios”. Más tarde, agradeció a la comunidad de Tostado “por el apoyo que hemos recibido como gestión en estos ocho años, la verdad, haber inaugurado 170, 180 viviendas para nuestra querida ciudad, habla a las claras de la gestión que hemos hecho para dar respuesta a las necesidades de cada uno de ustedes”.Las viviendas, que contaron con una inversión provincial de más de 318 millones de pesos, se ejecutaron con el prototipo vivienda compacta; y 28 cuentan con dos dormitorios y 1 está adaptada para personas con discapacidad motriz, también de dos dormitorios. Todas están dotada de instalaciones y conexiones para agua fría y caliente, desagüe cloacales y pluviales, instalaciones de gas y eléctricas.Del total, 18 pertenecen al cupo Demanda General, 2 a Demanda General con Antigüedad, 1 a personas con Discapacidad motriz, 1 a personas con Otra Discapacidad, 2 a Fuerzas de Seguridad con antigüedad mayor a 15 años, 3 a Fuerzas de Seguridad con antigüedad mayor a 5 años, 1 a cupo de Transplantado, y 1 a Bomberos Voluntarios.Plan HabitarLa soluciones habitacionales cuentan con 42 m², un dormitorio, baño, cocina y lavadero con paneles premoldeados de hormigón; e incluyen instalaciones de agua fría/ caliente, instalación de gas y eléctrica completa. Además cuenta con cubierta de chapa metálica, con aislación en todos los ambientes, pilar de electricidad, tanque de reserva, pozo absorbente y cámara séptica.El objetivo del Plan Habitar es intervenir desarrollos de urbanizaciones para resolver la situación de precariedad de asentamientos irregulares, otorgando mejores condiciones de habitabilidad y sanidad.PresentesEstuvieron presentes el director Provincial de Vivienda y Urbanismo, Edgardo Ragali; y el presidente del Consejo Municipal de Tostado, Osvaldo Galai.