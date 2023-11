ANSES Jubilaciones: el Gobierno anunciará el aumento en los haberes para los próximos tres meses

Fuente: minutouno.com





El anunció será el 10 de noviembre y según los cálculos provisorios, se estima que el aumento será de entre un 23 y 25%.El Gobierno dará a conocer el incremento de las jubilaciones para diciembre, enero y febrero, mientras que definirá el alcance y el valor de los bonos durante ese periodo, para que funcionen como mecanismo de compensación ante la inflación.El próximo viernes 10 de novimbre, el ministro Sergio Massa y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta deben definir el valor y el alcance de los bonos que deben cobrar los jubilados y pensionados en diciembre 2023, enero y febrero 2024.Es que ese día se anunciará la movilidad previsional para los próximos 3 meses y los cálculos provisorios arrojan un aumento de entre un 23 y 25% versus una inflación en el tercer trimestre del 34,65%.La pérdida de 10 puntos de los haberes frente a la inflación, que afecta a 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales, buscará ser compensada.A raíz de esa premisa, los funcionarios estudian el valor y el alcance de los bonos que deben cobrar los jubilados y pensionados en diciembre, enero y febrero, junto con la actualización de los suplementos y refuerzos para dicho trimestre.Por otra parte, como otra medida, el tope reintegro del IVA para los jubilados y pensionados que cobren hasta seis haberes mínimos pasó de $4.056 a $18.800.En tanto, más de 1.300.000 jubilados y pensionados que cobren la mínima y tengan 30 años de aportes realizados, percibieron un plus de $20.780 en octubre y cobrarán en noviembre otro de $32.260, debido al incremento del salario mínimo, vital y móvil.La compensación tras las PASOLos beneficios dispuestos hasta el momento fueron el bono de 37.000 pesos para los haberes más bajos, a cobrar en septiembre, octubre y noviembre. Al momento de ser anunciado era de 27.000 pesos pero se incrementó tras la devaluación posterior a las PASO.Por su parte, el PAMI dispuso un refuerzo de $15.000 para los jubilados mayores de 60 años a aplicarse en el mismo trimestre.Al mismo tiempo, se amplió de $4.056 a $18.800 el tope reintegro del IVA para los jubilados y pensionados que cobran hasta 6 haberes mínimos.Además, por la suba del salario mínimo vital y móvil (SMVM) más de 1.300.000 jubilados y pensionados que perciben la mínima y cuentan con los 30 años de aportes realizados, cobraron un plus de $20.780 en octubre y cobrarán en noviembre otro plus de $32.260.Estos bonos y refuerzos, actuarán como parámetro para los nuevos valores y alcances que definan Massa y Raverta para el próximo trimestre, que tendrá de por medio la asunción de un nuevo jefe de Estado.