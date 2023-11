Balotaje 2023: Argentina elige presidente entre Sergio Massa y Javier Milei

En una elección verdaderamente histórica y no sólo por cumplirse 40 años de la vuelta a la democracia, sino también porque los modelos que están en juego son completamente opuestos, Argentina fue a las urnas este domingo para elegir al nuevo Presidente en el marco del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.SERGIO MASSA, EL CANDIDATO DEL OFICIALISMOEste domingo, Sergio Massa se enfrenta al mayor desafío de su larga vida política: llegar a la primera magistratura del país y comandar lo que él mismo calificó una "nueva etapa política" de la Argentina basada en la "unidad nacional".El diseño institucional que el actual ministro de Economía tiene en mente en caso de ganar el balotaje prevé la incorporación al Gabinete de figuras de diversas procedencias partidarias que, según el propio candidato, serán designadas de acuerdo a trayectorias y capacidades personales ("el Gobierno de los mejores") y no por un criterio de negociación entre fuerzas políticas.Ahora Massa afrontará aquello para lo que se preparó mucho tiempo (y para lo que muchas voces del peronismo lo consideran el dirigente acorde a esta etapa): llegar a la primera magistratura y comandar, desde ahí, lo que él mismo dio en llamar una "nueva etapa de la vida política" del país.JAVIER MILEI, EL POSTULANTE DE LA OPOSICIÓNJavier Milei podría convertirse este domingo en el primer presidente que logra instalar, con el respaldo de las urnas, el ideario de la ultraderecha en el gobierno, tras haber saltado a la política apenas dos años atrás con un discurso exacerbado y disruptivo que le dio popularidad en audiencias virtuales y televisivas y le garantizó seguidores entre los detractores de la política.Creador del frente La Libertad Avanza (LLA) y debutante en una carrera presidencial tras haber cumplido medio mandato de diputado, el economista ultraderechista irrumpió en la política en el 2021 con el envión que le dieron algunos espacios de TV, donde defendió el anarcocapitalismo y empezó a dar forma a su discurso “anticasta”, en el que apoyó su aspiración de llegar a la Casa Rosada."No vine a la política a guiar corderos y (sic) sino para despertar leones", es la frase-título subrayada con mayúsculas que antecede a un sintético currículum del economista libertario, publicado en la página web de su partido político, donde no hay referencias sobre los trabajos que realizó antes de llegar a la Cámara de Diputados.Además ha manifestado públicamente su admiración por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y por Carlos Menem, a quien definió como "el mejor presidente de la Argentina de todos los tiempos" y al que ubicó en las antípodas del expresidente Raúl Alfonsín, a quien califica como el "fracasado hiperinflacionario de Chascomús".Resultados del balotaje entre Sergio Massa y Javier MileiA las 18 horas cierran los comicios en todo el país, y se esperan que los primeros resultados se conozcan entre las 20 y las 21 horas.