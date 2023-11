Balotaje: el Gobierno confirmó qué pasará con el feriado del 20 de noviembre

Luego de varios idas y vueltas, Julio Vitobello envió una carta a la Cámara Nacional Electoral para comunicar la postura sobre el fin de semana largo.





El Gobierno nacional ratificó que no será trasladado el feriado del próximo 20 de noviembre, fecha en que se celebra el Día de la Soberanía, pese a que la jornada anterior, el 19, está prevista la realización del balotaje presidencial.De esta forma, la última instancia electoral se concretará el domingo comprendido en el fin de semana largo de noviembre.Así lo confirmó el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, en una carta enviada el 26 de este mes a la Cámara Nacional Electoral y a la que accedió Télam.Vitobello señaló en el escrito que "el calendario de feriados del presente año se estableció conforme a lo prescripto por la ley 27.399 sancionada en el año 2017 y el Decreto 764 del mes de noviembre de 2022".El funcionario explicó que "el feriado del 20 de noviembre próximo no es un 'feriado puente' de los que puede determinar el Poder Ejecutivo conforme lo establecido en el artículo 7 de la mencionada ley, sino que, por el contrario, se trata de un feriado móvil cuya definición está prevista en el artículo 6 de la misma norma"."El cronograma electoral es también producto de normativa que ha venido aplicándose a lo largo de este año en concordancia con los que oportunamente decidieran las provincias argentinas para llevar adelante los comicios locales. Es decir, hace un tiempo más que considerable que se encuentran establecidas estas fechas y en pleno conocimiento de nuestra ciudadanía", agregó.Y amplió: "En función de ellas, se han adoptado decisiones, planificando desplazamientos, programando actividades culturales, educativas, comerciales, deportivas y turísticas".El secretario General de la Presidencia manifestó además que "el ejercicio del derecho electoral es, a su vez, una obligación para los ciudadanos y ciudadanas argentinas, que como tantas otras obligaciones han sabido compatibilizar con sus otras actividades"."Habiéndose analizado el conjunto de circunstancias mencionadas y en atención al escaso tiempo conque se cuenta, se estima que no resulta apropiado dictar un decreto de necesidad y urgencia para alterar las disposiciones legislativas vigentes, referidas al feriado que nos ocupa", razonó Vitobello.Y concluyó: "Se entiende que, de esta forma, se asegurará la normal continuidad de un proceso electoral transparente y que se encuentra en marcha hace ya muchos meses".