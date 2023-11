Renzo Bustamante arribó en Viedma en un fin de semana que no estuvo exento de inconvenientes, pero se sacó adelante

TURISMO NACIONALFinal de su primera temporada en TNRenzo Bustamante arribó en Viedma en un fin de semana que no estuvo exento de inconvenientes, pero se sacó adelanteRío Negro tuvo el cierre del Turismo Nacional, y Renzo Bustamante se hizo presente para completar la temporada 2023 de Clase 2, en su primer año dentro de la categoría, haciendo una parte del calendario por diversos motivos, y tras finalizar 32º con el motor de repuesto, cumplió con la exigencia en Viedma.El jueves de actividad fue negativo, una rotura de motor en entrenamientos tiró por la borda las esperanzas de un fin de semana tranquilo. Todo el equipo liderado por Damián Pintó y su motorista Eduardo Triviño, llevaron a cabo una gran tarea para que el Etios pueda seguir en competencia, pero el jueves no pudo ser aprovechado. El viernes, la pista empeoró y los tiempos no pudieron ser los mejores, y en la serie, avanzó; Renzo pudo ganar terreno y buscar una final de avance. El sábado, Bustamante logró completar una durísima carrera en el trazado de Viedma, arribando en el puesto 32.“Después de haber disputado esta última fecha de la temporada, hay que ver el vaso medio lleno. No fue un año fácil, auto nuevo, equipo nuevo, categoría nueva, limitado en lo presupuestario y muchas roturas de motor. Pero conocimos muchos circuitos, estuvimos mucho en el pelotón, nos conocimos mucho con el equipo y seguro el 2024 va a ser mucho mejor para todos”, explicó el rosense Bustamante, quien tuvo momentos donde pudo demostrar todo lo bueno que hizo a nivel regional, y espera poder seguir mejorando tras sus primeras experiencias a nivel nacional.