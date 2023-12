CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADAS

DEFINICIONES DEL MÁS ALTO NIVEL EN ROSARIO Las Categorías Agrupadas Federadas completaron la temporada 2023 con dramáticas carreras, y campeones que hicieron notar el mérito a lo largo de diez fechas. Mauricio Chiaverano (TC4000), Patricio Pierobón (TA1600), Darío Giudice (TAC2), Santiago Abad (Monomarca Fiat) y Nicolás Fernández (Promocional) alzaron sus trofeos este domingo en Rosario.



El TC4000 del Sur tuvo a todos con el corazón en la boca hasta el banderazo final. La carrera fue un duelo de película, como tantos otros a lo largo de este año, que tuvo como protagonistas a Luciano Bredice (Ford Falcon) y Juan Cruz Federici Di Palma (Chevrolet Chevy). Se intercambiaron la punta varias veces y llegaron casi a la par, siendo el de Serodino el vencedor. Pero por el campeonato, Mauricio Chiaverano (Chevrolet Chevy) fue pensante, fue de menor a mayor y si bien arrancó mal terminó 4º y fue más que suficiente para ser campeón por segunda vez, y reeditar lo hecho en 2006. El de Capitán Bermúdez y su Peña La 14 se quedaron con el certamen.



En Turismo Agrupado 1600, las ecuaciones fueron hacia lo más lógico, siendo Patricio Pierobón (Toyota Etios) el campeón, ya que Juan Manuel Cerri (Renault Clio) debía ganar y esperar, y no llegó la victoria. El triunfo fue para Mauricio Bellizia (Chevrolet Corsa), cerrando una gran segunda parte de temporada en lo personal. No obstante, el gran protagonista de la final fue Jonás Maurelli (Chevrolet Corsa), porque derrotó a Bellizia superándolo en pista, pero entrando a la última vuelta se quedó a pie por rotura del motor.



Dentro del Turismo Agrupado Clase 2, una carrera final que parecía que iba a ser cambiante, fue de comienzo a fin favorable para Darío Giudice (Fiat 128), porque largó bien, superó al poleman Javier Zabica (Fiat 128) y escapó al triunfo, sin dejar chances a Pablo Matich (Fiat 128) y Giuliano Rivosecchi (Fiat 128), los otros dos candidatos, que dieron todo pero no les alcanzó. El de Serodino se llevó la corona dominando la carrera final, llegando a tres triunfos en el 2023.



En la Monomarca Fiat, en la primera temporada de esta divisional, Santiago Abad (Fiat Uno) se coronó campeón tras la final de pilotos titulares, donde fue segundo. Un toque en la primera vuelta entre Abad y Alan Traid (Fiat Uno), dejó fuera de combate al escolta del certamen y se definió todo. El ganador de la carrera fue Ciro Domínguez (Fiat Uno), quien aprovechó y se escapó adelante para celebrar su primera conquista, en una divisional que logró reunir seis vencedores distintos entre las carreras de titulares. En la de invitados, un nuevo ganador asomó, Juan Francisco Luca (Fiat Uno), con el auto de su padre Marcelo, cerrando un gran 2023.



Finalmente, la Promocional cumplió con el calendario a pesar del campeonato definido a favor de Nicolás Fernández (Fiat 600). El baigorriense se quedó con el triunfo en la última carrera del año también, dominando de principio a fin.