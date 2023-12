El ministro Luis Caputo advirtió que "la inflación está subiendo un 1% diario"

El ministro Luis Caputo dijo que la prioridad del gobierno de Javier Milei es “resolver la catástrofe heredada” para “estabilizar” la economía, pero aclaró que el objetivo “sigue siendo llegar una dolarización”.En declaraciones televisivas, el titular de la cartera de Haciendo advirtió que “la inflación está subiendo un 1% diario” y responsabilizó de ello a “la peor herencia de la historia” que recibió el gobierno recién asumido.Caputo adelantó que el Gobierno está trabajando en un decreto ómnibus de desregulación que incluirá reformas estructurales, teniendo como “prioridad” la estabilización de la economía, pero con un objetivo que “sigue siendo llegar una dolarización”.“Estamos apuntando a resolver la catástrofe heredada. El objetivo sigue siendo el mismo, que es llegar a una dolarización. El presidente no miente, me gustaría que quede claro, porque hay que tener un contrato de verdad con la gente”, detalló el funcionario.Al tiempo que advirtió que “a inflación da una 3.700%, una razón de 1% diario. Si se analizan, los números no son exagerados”, aseguró, señalando que “estamos en una catástrofe”; no obstante, dijo que “estamos en ese proceso, pero estamos muy confiados”.