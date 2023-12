Feriados: cuándo cae el fin de semana largo de carnaval

Quedan pocos días para que finalice el año y, a su vez, ya comenzamos a mirar los próximos feriados y fines de semana largo para disfrutar y descansar. La pregunta que surge es si el 24 de diciembre será feriado en nuestro país.Cuándo son los feriados por carnaval en 2024Entre los feriados inamovibles, se encuentran los días en que se celebra el Carnaval en todo el país, que en 2024 caen el lunes 12 y martes 13 de febrero. Así, junto con el sábado 10 y el domingo 11 de febrero, las y los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días.De acuerdo con la Ley 27.399, el Estado puede disponer hasta tres días no laborables o feriados puente anuales para fomentar el turismo. En caso de concretarse, se sumarían 19 días no laborables en 2024, que conformarían ocho fines de semana largos o extra largos.En caso de no disponer ningún feriado puente, los fines de semana XL serán, como mínimo, cinco en 2024.Calendario de feriados 20241° de enero de 2024: Año nuevo12 y 13 febrero: serán feriados inamovibles por Carnavales. (FIN DE SEMANA XXL)24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia28 de marzo: Jueves Santo (día no laborable)29 de marzo: Viernes Santo. (FIN DE SEMANA XL)1 de abril: lunes feriado puente (FIN DE SEMANA XXL)2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas1° de mayo: Día del Trabajador25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (FIN DE SEMANA XL)20 de junio: Día de la Bandera9 de julio: Día de la Independencia17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional8 de diciembre: Día de la Virgen25 de diciembre: Navidad