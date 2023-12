PEROTTI: “DEJAMOS UNA PROVINCIA CON UN PISO MUY SUPERIOR AL QUE RECIBIMOS”

Perotti realizó un balance de su gestión al frente del Poder Ejecutivo santafesino





El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, realizó este lunes el balance de gestión 2019-2023 del Poder Ejecutivo provincial, ante integrantes del Consejo Económico y Social de la provincia. La actividad se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Los Maderos de la ciudad de Santa Fe.En la oportunidad, Perotti recordó que “nos tocó atravesar tiempos realmente muy duros, que no son comparables con otros”, caracterizados por la pandemia, la bajante histórica del río Paraná, los incendios en las islas, la sequía y el contexto macro económico.“No fueron 4 años comunes, tuvimos muy poco tiempo de gestión en ‘normalidad’, pero a pesar de ello Santa Fe fue pionera en la recuperación económica, encabezando los indicadores de producción, inversión y crecimiento del trabajo registrado en todo el país”, lo que “muestra a las claras lo que podemos lograr juntos cuando el Estado, las organizaciones, los empresarios y los trabajadores tiramos para el mismo lado”, resaltó el gobernador.“Los santafesinos entendimos que a las crisis no se las llora, se las enfrenta y se las derrota, y logramos mantener encendido el motor productivo y de la innovación. Y en esta tarea, el trabajo conjunto con cada uno de ustedes, con las organizaciones, fue fundamental”.A continuación, el gobernador realizó un balance de los 4 años de gestión: “Vinimos a poner de pie a Santa Fe con un modelo de desarrollo que nos equilibre poblacionalmente y nos integre territorialmente; con iniciativas concretas para acompañar al quien invierte, produce y trabaja; y construyendo una provincia que acepte las diferencias pero no las desigualdades”.