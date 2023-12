Perotti recorrió los avances de la muestra “Experiencia Messi” en el Museo del Deporte de Rosario

El gobernador Omar Perotti recorrió este martes los avances de la puesta en marcha de “Explorando la genialidad de Lionel Messi en una experiencia única”, en el Museo del Deporte Santafesino, ubicado en la ciudad de Rosario. Se trata de una propuesta cultural que realza a la región como gestora y cuna de grandes talentos.En la oportunidad, el gobernador destacó: “Estamos en el Museo del Deporte incorporando algo especial para Lionel Messi. Creo que no hay que describir lo que es Messi para los rosarinos, para los santafesinos, para los argentinos, para el mundo. Y en este museo nos parecía que era clave tener un espacio, tener una inmersión con Messi, una experiencia Messi involucrada dentro del Museo del Deporte”.A continuación, Perotti explicó: “Empezaron las primeras obras de esta muestra que tendrá acciones interactivas de inmersión y también la exhibición de la réplica de la Copa del Mundo y trofeos que él ganó y que ha cedido para que puedan estar aquí en Rosario, para que puedan estar en el Museo del Deporte de Santa Fe”.“Los trabajos llevarán unos 40 o 50 días más para que esté finalizada la muestra. No cabe dudas que será un elemento de fuerte atracción para seguir visitando el museo”, dijo el mandatario provincial y finalizó: “Son las cosas importantes que va a sumar Rosario, que va a sumar la provincia de Santa Fe a toda una experiencia deportiva y turística de atracción de visitantes”.“EXPERIENCIA MESSI”La exhibición se sumergirá en el mundo de emociones y logros que definieron la carrera de Lionel Messi, dejando una marca imborrable en la historia del deporte.Desde sus humildes comienzos hasta su consagración en los escenarios más grandes del fútbol mundial, cada rincón de esta exposición fue meticulosamente diseñada para capturar la esencia y grandeza del astro rosarino, y cada paso acercará a comprender su pasión, sacrificio y destreza.La muestra guiará a través de los hitos y desafíos que enfrentó en su camino hacia la cima; se conocerán sus estadísticas y títulos; sus experiencias personales, y los momentos que forjaron su trayectoria.Para hacer esta experiencia aún más impactante, se incorporaron elementos interactivos que estimularán sentidos y creatividad. Desde la posibilidad de estar junto a sus premios hasta interactuar con momentos claves de su carrera, cada detalle fue cuidadosamente pensado para sumergir en su universo.Esta exhibición no es solo un tributo a Messi como deportista, sino una invitación a conocer al ser humano detrás de la leyenda. Su pasión, tenacidad y resiliencia trascienden el campo de juego y se convierten en una fuente de inspiración para todos aquellos que sueñan en grande.“Explorando la genialidad de Lionel Messi en una experiencia única”, es mucho más que una exhibición: es un encuentro con la grandeza, una oportunidad de vivir sus logros y emociones de manera cercana y tangible.