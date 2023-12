PULLARO: “TRABAJAMOS PARA SER MÁS EFICIENTES Y UTILIZAR LOS RECURSOS DE LA MEJOR MANERA”

Maximiliano Pullaro en diálogo con medios de comunicación





En declaraciones a medios periodísticos, el gobernador Maximiliano Pullaro, realizó un análisis de los primeros días al frente del Gobierno Provincial, oportunidad en la que hizo hincapié en la importancia de contar con un estado eficiente y austero: “La primera medida que tomamos fue la reducción de ministerios y de secretarías de Estado. Yo no tengo ninguna secretaría de Estado; eso trae una estructura burocrática aparejada y de 13 ministerios pasamos a tener 11. Es decir, de 18 ministerios y secretarías de Estado que tenía la gestión pasada, tenemos solamente 11 ministerios. Eso claramente hace que haya menos funcionarios, menos estructura burocrática”, aseveró.Pullaro afirmó que “estamos trabajando para ser más eficientes para darle las mismas respuestas a los santafesinos y santafesinas y mejorar las respuestas que tenemos. Por eso, en esta situación de absoluta complejidad, donde el año que está terminando va a cerrar con un déficit financiero de alrededor de 200.000 millones de pesos, recordemos que el presupuesto 2023 fue de 1.800.000.000, casi más del 10%”.“Nosotros planificamos la primera semana, los primeros tres meses y también los seis meses iniciales con acciones, objetivos e indicadores. Trazamos un mapa de trabajo que se va manteniendo y eso es clave en nuestra gestión: saber lo que hay que hacer en cada una de las áreas y en cada momento, porque si no la coyuntura te corre de ese eje y no se puede llevar adelante las grandes transformaciones de mediano y largo plazo”, continuó.Un Estado eficazEn otro apartado, Maximiliano Pullaro contó que “nos encontramos con ambulancias que le faltaban las baterías, y hacía un año que estaban paradas; o patrulleros que le faltaban repuestos sencillos y por eso fue que sacamos ya el 60% más de la flota de la que había en la calle y esperamos rápidamente resolver por lo menos el resto, los que son problemas menores, de manera urgente. Creo que cuando uno habla de cómo administra los recursos del Estado, habla de esto, de eficiencia, de resolver problemas”, señaló Pullaro.El gobernador remarcó que “el gasto a veces del Estado está cuando los recursos se disponen mal, no se controlan, y cuando el empleado público en definitiva no cumple su tarea. Resolviendo esas cuestiones creo que va a ser todo mucho, pero mucho más sencillo, resolviendo que cada empleado público lleva adelante el trabajo por el cual se le paga y a su vez teniendo un sistema que nos permita a nosotros tener la infraestructura, fundamentalmente vehículos y edificios en condiciones óptimas, con los presupuestos que tenemos”.También, adelantó que “reducir todo tipo de gastos superfluos que tiene el Estado nos tiene que llevar a tener un Estado ordenado. No podemos gastar más de lo que generamos o de lo que tenemos, sino siempre va a ser muy difícil poder llevar adelante niveles de crecimiento”.Por otra parte, Pullaro hizo referencia a que “para nosotros la obra pública es muy importante, la obra pública nacional y la provincial. No vamos a frenar ninguna obra provincial de las que se comenzaron, ni ninguna obra nacional. Las obras nacionales las vamos a gestionar, a hablar, a golpear puertas, permanentemente, lo vamos a hacer juntos instituciones productivas, a entidades de la producción, para que continúen. Con lo cual, todas las obras que están en marcha en la provincia de Santa Fe se van a continuar”, completó.