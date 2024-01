ANSES: cómo serán los aumentos para jubilados en 2024

Fuente: minutouno.com





El Gobierno de Javier Milei confirmó cuáles serán las modificaciones que se implementarán durante este año.El proyecto "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" o "Ley Ómnibus" propuesto por el presidente Javier Milei traerá importantes cambios en diversos aspectos, incluyendo modificaciones en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y propuestas que requieren aprobación legislativa para su implementación.Entre los cambios planteados por esta ley, se destaca la propuesta de derogar la actual Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta derogación facultaría al Gobierno para establecer una fórmula automática de ajuste en las prestaciones jubilatorias, además de otorgar la potestad de fijar de manera periódica los aumentos de haberes hasta que entre en vigencia un nuevo esquema.Así serán los aumentos para jubilados en 2024De ser aprobado este proyecto, los aumentos para los jubilados serían determinados por decreto y sin una periodicidad fija hasta que el Gobierno defina un nuevo mecanismo de actualización. Este cambio, delineado en el Título III sobre Reorganización Económica, Capítulo III de Movilidad de las prestaciones, y específicamente en el Artículo 106 del proyecto de ley, implica una reestructuración en la forma en que se ajustan los haberes jubilatorios.Esta propuesta había sido anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anunció la recomposición de los haberes jubilatorios mediante un decreto, mientras se espera la implementación de un nuevo mecanismo que reemplace la actual Ley de Movilidad.Sin embargo, es importante destacar que todos estos cambios deben ser aprobados por las Cámaras de Diputados y Senadores para entrar en vigencia. De no obtener el respaldo de alguna de estas cámaras, las modificaciones propuestas por el Presidente no se llevarán a cabo.Bonos de ANSES para jubilados en 2024Recientemente, se confirmó que los jubilados y pensionados recibirán un bono de hasta $55.000 en enero 2024 destinado a diversos grupos: Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).Personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC).Para ser elegible para este bono, se establece como requisito tener ingresos que no superen el haber mínimo jubilatorio, equivalente a $105.713 en enero. Aquellos que tengan ingresos superiores accederán a un bono variable para alcanzar los $160.713.El bono extraordinario entregado en diciembre también formó parte de estos beneficios adicionales. En el trimestre anterior, los jubilados cobraron un plus de $37.000 por Refuerzo de Ingresos.Haberes de $105.000: bono de $55.000 en enero.Haberes de $110.000: bono de $50.000 en enero.Haberes de $120.000: bono de $40.000 en enero.Haberes de $130.000: bono de $30.000 en enero.Haberes de $140.000: bono de $20.000 en enero.Estos bonos adicionales representan un apoyo económico significativo para los jubilados y pensionados, especialmente aquellos con ingresos más bajos, y podrían ayudar a alcanzar un nivel más adecuado de ingresos en un contexto de costos de vida en constante cambio.Bono para jubilados en febrero 2024 confirmadoEl vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este viernes durante una conferencia de prensa que "Se ha confirmado el bono a jubilados, está estipulado otro para febrero, pero no está definido el monto"