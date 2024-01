ANSES: qué pasa con los aumentos para jubilados en enero 2024

Fuente: minutouno.com





La Ley Ómnibus propone la derogación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con ese cambio, ¿cómo serían los aumentos de Anses?El gobierno de Javier Milei presentó la semana pasada en el Congreso Nacional el proyecto "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" o Ley Ómnibus, que, de ser aprobado, traerá nuevos cambios en algunas asistencias que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Entre las reformas, el proyecto propone la derogación de la Ley de Movilidad Jubilatoria, con el objetivo de establecer una fórmula automática de ajuste en las prestaciones jubilatorias, además de otorgar la potestad de fijar de manera periódica los aumentos de haberes hasta que entre en vigencia un nuevo esquema.Hay aumento para los jubilados en enero 2024La Ley Ómnibus será tratada en el periodo de sesiones extraordinarias y, de aprobarse, establecerá incrementos en las jubilaciones por decreto y sin periodicidad fija, a diferencia de las actualizaciones trimestrales que establece la Ley de Movilidad. Este cambio, entonces, permitiría incluso actualizaciones mensuales, es decir, una reestructuración en la forma en la que se ajustan los haberes jubilatorios.Para que estos cambios puedan aplicarse, el proyecto impulsado por Javier Milei deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En caso de no conseguir ese respaldo de ambas cámaras, las modificaciones propuestas por el Presidente no se llevarán a cabo.De cuánto es el bono ANSES para jubilados en enero 2024A la espera de una resolución, el Gobierno confirmó que en enero entregará, a través de la Anses, un bono de hasta $55.000 para jubilados y pensionados. Se trata de un refuerzo de ingresos que está destinado a los siguientes grupos: Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).Personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC).El único requisito para cobrarlo es contar con ingresos que no superen el haber mínimo, que en enero equivale a $105.713.Sin embargo, quienes perciban ingresos superiores a ese monto, cobrarán un bono variable para alcanzar los $160.713. El monto del bono adicional varía según el nivel de haber jubilatorio:Haberes de $105.000: bono de $55.000 en enero.Haberes de $110.000: bono de $50.000 en enero.Haberes de $120.000: bono de $40.000 en enero.Haberes de $130.000: bono de $30.000 en enero.Haberes de $140.000: bono de $20.000 en enero.Calendario de pagos ANSESDNI terminados en 0: miércoles 10 de enero.DNI terminados en 1: jueves 11 de enero.DNI terminados en 2: viernes 12 de enero.DNI terminados en 3: lunes 15 de enero.DNI terminados en 4: martes 16 de enero.DNI terminados en 5: miércoles 17 de enero.DNI terminados en 6: jueves 18 de enero.DNI terminados en 7: viernes 19 de enero.DNI terminados en 8: lunes 22 de enero.DNI terminados en 9: martes 23 de enero.