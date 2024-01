Feriados 2024: cuándo es el fin de semana extra largo de 6 días

Fuente: minutouno.com





A dos días de haber comenzado el año y habiendo finalizado el último fin de semana largo XXL, te detallamos cuándo será el próximo.Comenzado el año 2024 surgen las preguntas de cuándo será el próximo fin de semana XXL , en este caso te contamos del finde súper XXXL recién confirmado, que será entre marzo y abril.Cuándo es el fin de semana largo de seis días en 2024Los seis días tienen que ver con el fin de semana de Pascuas más el feriado por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. De esta manera el fin de semana será de la siguiente manera:Jueves 28 de marzo: Jueves Santo (no es feriado, sino día no laborable)Viernes 29 de marzo: Viernes SantoSábado 30 de marzoDomingo 31 de marzoLunes 1 de abril: feriado puenteMartes 2 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de MalvinasCalendario de feriados 20241° de enero de 2024: Año nuevo12 y 13 febrero: serán feriados inamovibles por Carnavales. (FIN DE SEMANA XXL)24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia28 de marzo: Jueves Santo (día no laborable)29 de marzo: Viernes Santo. (FIN DE SEMANA XL)1 de abril: lunes feriado puente (FIN DE SEMANA XXL)2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas1° de mayo: Día del Trabajador25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (FIN DE SEMANA XL)20 de junio: Día de la Bandera9 de julio: Día de la Independencia17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional8 de diciembre: Día de la Virgen25 de diciembre: Navidad