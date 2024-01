“Nuestro mandato es defender a la producción y la industria santafesina”

Tras conocerse el dictamen del oficialismo en el debate por la sanción de la Ley Ómnibus, donde no fueron tenidos en cuenta los planteos hechos por el Gobierno de Santa Fe ante funcionarios nacionales, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que “nosotros también tenemos un mandato que nos dieron los santafesinos y es el de defender con uñas y dientes a nuestros productores e industriales que son los que generan empleo, reinvierten en la provincia y apuestan todos los días a construir un país mejor”. Adelantó que en las próximas horas viajará a Buenos Aires para reunirse con funcionarios nacionales en busca de torcer el rumbo a favor de biocombustibles y contra las retenciones.“Nos tomó por sorpresa el dictamen oficial por la buena predisposición que habían mostrado los funcionarios de Nación. Sentimos que había intención de hacer modificaciones en materia de biocombustibles y en no aumentar retenciones a las economías regionales” explicó el ministro Puccini, y agregó que “sí vemos que fuimos escuchados por los dictámenes en disidencia que presentaron la UCR y otros partidos afines al gobierno provincial”.Según explicó Puccini, desde el gobierno santafesino tenían expectativas de que el texto consensuado con otras cinco provincias productoras de biodiesel y de bioetanol estuviera incluido en el dictamen oficial, algo que finalmente no ocurrió. “Incluso la modificación dejó sin efecto el borrador que contemplaba el crecimiento al 15 % para el 2026. Ahora está sujeto a aprobación del Congreso en 2027”, repasó luego de una amplia recorrida por diferentes complejos industriales en la ciudad de Venado Tuerto.En materia de retenciones el acuerdo alcanzado era no aumentar derechos de exportación a varias de las economías regionales que funcionan en Santa Fe. Según contaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, el compromiso era con al menos 6 economías, entre ellas Maíz Pisingallo, Lácteos, Legumbres, Arroz, Miel y Cuero Bovino.Puccini adelantó que “en las próximas horas vamos a estar viajando a Buenos Aires a seguir trabajando con el Gobierno para que cumpla con los acuerdos que habíamos alcanzado. Desde Nación hablan del mandato de reducir el déficit fiscal y nosotros coincidimos con que hay que llegar al déficit cero pero no a costa de la producción. Siempre que Nación necesita fondos, le mete la mano en el bolsillo a Santa Fe; pensamos que con un gobierno liberal esto no iba a ser así”.Agenda productivaEsta semana, el ministro estuvo junto a parte de su equipo recorriendo distintas empresas de la ciudad de Venado Tuerto. Comenzó la mañana en la planta de Nuseed, una empresa de corte biotecnológico que se dedica al desarrollo de cultivos y están trabajando en la carinata, una semilla que ayuda a la rotación de los suelos en medio de las campañas y es enteramente usada para la producción de biocombustibles para aviones.El tema retenciones a la industria y el impacto de la Ley Ómnibus también fue central en las reuniones que mantuvo con la Sociedad Rural de Venado Tuerto, en la recorrida en la fabrica Corven y con la Cámara Regional de Industria y Comercio Exterior. Esta última encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia.Por último, posterior a la reunión de Gabinete de ministros que encabezaron Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, se trasladó junto al ministro de Ambiente y Cambio Climático Enrique Estevez a dialogar con los directivos de la firma “Campo Limpio” para tratar un programa de reciclaje de envases de fitosanitarios en toda la provincia.Gabinete en territorioDe las diferentes reuniones participaron el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mantaras, y las secretarias de Comercio Exterior, Georgina Losada, de Energía, Veronica Geese, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes, y el director de Innovación y de Vinculación con Gobiernos Locales, Federico Carballeira.