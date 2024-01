Se presentó la 36° edición de Festival Folclórico de Guadalupe

Se desarrollará del viernes 19 al domingo 21 en la capital provincial. Si bien la entrada es libre y gratuita, desde la organización se pide una colaboración a los asistentes de alimentos no perecedero y pañales.

El Festival Folclórico de Guadalupe vivirá su 36° edición este fin de semana en la ciudad de Santa Fe. La tradicional y solidaria propuesta se concretará desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de enero en la explanada de la Basílica de Guadalupe, ofreciendo una amplia y atractiva programación para ser disfrutada en familia y con amigos. Cada noche la propuesta comenzará a las 21, y si bien el acceso es gratuito, desde la organización piden una colaboración a los asistentes de pañales, que se entregarán al Hospital de Niños de Santa Fe y la sala de Neonatología del Hospital Iturraspe, y de alimentos no perecederos con destino a Cáritas para los más necesitados.PresentaciónEl Festival fue presentado oficialmente este martes 16 por la mañana con la presencia de referentes de la organización, funcionarios provinciales y autoridades municipales.“Tenemos instrucciones precisas del gobernador de estar presentes en todos los festivales, en todas las fiestas de la provincia”, aseguró la ministra de Cultura, Susana Rueda, para luego indicar que “en este contexto tan difícil, tan complejo, la solidaridad es fundamental pero también es fundamental la alegría y la construcción de vínculos. Por eso, volver a las raíces como es el festival folclórico, escuchar, recuperar nuestro propio talento, el talento de tierra adentro, el talento de los artistas santanderinos y disfrutar en compañía, el encuentro y la solidaridad como bandera”. Cabe señalar que Rueda estuvo acompañada por Victoria Tejeda, ministra de Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe.En esta edición el escenario estará ubicado en la explanada frente a la basílica. Al respecto Olidio Panigo, párroco de la basílica, sostuvo que “esta vez es el público el que va a tener la vista de los artistas y de la basílica como escenario. De tal manera que, si bien no tenemos el escenario tradicional, sí tenemos un escenario particular, emotivo”. Además, el Panigo remarcó que el evento “es solidario para las familias que pueden venir y participar en un festival que si tuviesen que pagar la entrada, no podrían hacerlo. Lo que pedimos es la solidaridad de la gente. Sabemos que es un momento difícil, pero es en esos momentos donde más aparece la solidaridad”.