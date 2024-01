SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN LA PROVINCIA AL 3 DE ENERO

Desde el reporte emitido en la última semana de 2023 sobre la circulación de dengue en la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud de la Provincia informa que se registró un nuevo caso autóctono.De esta manera, desde el primero confirmado el 19 de noviembre hasta la fecha, son 12 los contagios que no cuentan con antecedente de viaje. Corresponden a las localidades de Rosario, Tostado, Florencia, El Trébol, Santa Fe y Arroyo Seco.Además, se registraron nuevos casos con antecedente de viaje a provincias del país con circulación, siendo los principales destinos Chaco y Formosa, por lo que se recomienda reforzar las medidas de prevención a la población que se traslade a zonas con circulación.Del total de 71 casos confirmados a la fecha, tanto importados como autóctonos, se destaca que ninguno fue de gravedad. Los serotipos detectados fueron DEN-1 y DEN-2.Los equipos del Ministerio de Salud de la provincia continúan trabajando de manera articulada junto a municipios y comunas, en los correspondientes operativos de bloqueo y en la difusión de las formas de prevención.Recomendaciones y prevenciónDado que la enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, una especie que puede vivir dentro de los hogares y alrededores e incrementa su población en épocas de calor, se recuerda que para evitar la propagación de este insecto se debe evitar la acumulación de agua mediante el descacharrado.Asimismo, se insiste en la importancia de evitar las picaduras del mosquito utilizando repelente; ropa clara y cubierta, especialmente luego de la caída del sol; dormir en espacios con protección para mosquitos; y utilizar insecticidas en el interior de las viviendas: espirales, tabletas termoevaporables, aerosoles.Es importante prestar atención a la aparición de fiebre de 2 a 7 días de duración, sin afección de las vías respiratorias; acompañada de fuerte dolor de cabeza y muscular o en las articulaciones (en especial muñecas y tobillos), sarpullido, irritación ocular, y malestar general. En caso de tener alguno de estos síntomas, es importante consultar al Centro de Salud más cercano y no automedicarse.Fiebre Hemorrágica ArgentinaDurante el año 2023, cinco personas contrajeron Fiebre Hemorrágica Argentina en la provincia, de las cuales una falleció en la región Sur.La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad conocida como el “mal de los rastrojos”, que es causada por el virus Junín y afecta a una extensa región de nuestro país que abarca el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Santa Fe, sur de Córdoba y norte de La Pampa.La contraen principalmente personas que trabajan, viven o visitan el campo o estuvieron en contacto con sitios invadidos por roedores del campo los cuales eliminan continuamente el virus a través de su saliva y orina, contaminando el medio ambiente en el que viven.Los síntomas que presenta se inician con cuadro de fiebre, decaimiento y dolor de cabeza. Luego pueden presentarse dolores musculares, de articulaciones, detrás de los ojos, mareos, náuseas y vómitos. Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas es importante consultar al médico ya que existe un tratamiento que, si se administra a tiempo, aumenta las posibilidades de curar la enfermedad.La principal medida preventiva es la vacunación de personas que residan, trabajen o circulen en áreas de riesgo antes mencionadas. La vacuna CANDID #1 es altamente eficaz y se encuentra en el Calendario Nacional de vacunas para personas con riesgo de enfermar. La vacunación se realiza durante todo el año en Hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).Se aplica a mayores de 15 años de edad y se requiere una dosis única para estar protegido. Además, se aclara que no deben vacunarse personas gestantes, mujeres que estén amamantando ni inmunodeprimidos o que reciban dosis altas de corticoides.Encefalitis Equino del OesteEn el último boletín epidemiológico de 2023 del Ministerio de Salud de la Nación, se informó que son 12 los casos de Encefalitis Equino del Oeste confirmados en el país.Se precisó que seis de ellos corresponden a la provincia de Santa Fe: tres de la región centro norte y tres del centro sur. A esta última región pertenecía la primera persona fallecida por el virus, un hombre de 66 años, que comenzó con síntomas a finales de noviembre, residía y realizaba actividades recreativas en área rural, y presentaba comorbilidades.Como prevención se recomienda el saneamiento ambiental para evitar la proliferación de mosquitos y la protección de las personas que trabajan o viven en las inmediaciones de lugares propicios para el desarrollo de mosquitos y donde se alojan caballos. Ante la presencia de síntomas, se recomienda la consulta médica.