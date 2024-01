Situación epidemiológica en la provincia al 30 de enero

El Ministerio de Salud de la provincia actualizó la información epidemiológica. Respecto de las enfermedades transmitidas por mosquitos en la última semana se confirmaron 428 nuevos casos (autóctonos e importados) de dengue en la provincia, realizándose las medidas de bloqueo pertinentes en cada caso.



El total de los casos de dengue desde noviembre a la fecha asciende a 761, en todo el territorio provincial, entre los que se destaca que ninguno fue de gravedad. La circulación viral autóctona es por los serotipos 1 y 2, presentándose los brotes, circunscriptos y controlados por las actividades locales de bloqueo.



Además de los casos autóctonos, se continúan registrando casos con antecedente de viaje a provincias con alta circulación siendo los principales destinos Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes.



Por otra parte, en Rosario y Santa Fe, se presenta desde diciembre, circulación viral de chikungunya. En el transcurso de la semana se confirmaron 18 nuevos casos, por lo que desde diciembre a la fecha, el total es de 31 casos confirmados.



puede vivir dentro de los hogares y alrededores e incrementa su población en épocas de calor, se recuerda que para evitar la propagación de este insecto se debe realizar el descacharrado de las viviendas; evitar las picaduras del mosquito; y consultar al Centro de Salud más cercano ante la aparición de síntomas.



Covid-19 y otros virus



Durante todo 2023 se observó circulación de SARS-CoV-2, VSR, influenza, parainfluenza y adenovirus, con algunas detecciones positivas para metapneumovirus.



Si bien el número de casos confirmados por semana epidemiológica durante 2023 es menor en comparación con años previos, se observó un ascenso de las detecciones de SARS-CoV-2 a partir de diciembre.



En la última semana se confirmaron 98 nuevos casos de covid. De esta manera, son 269 casos notificados en total durante enero de 2024, con el reporte de una persona fallecida que presentaba comorbilidades, como se informó la semana pasada.



Se recomienda continuar con las medidas generales de prevención y control de las infecciones respiratorias agudas: mantener completos los esquemas de vacunación frente a SARS CoV-2, así como también vacuna contra influenza, antineumocócica, contra Bordetella Pertussis y contra Haemophilus Influenzae b.



Vacunación de Covid-19



Se recuerda que la vacunación es una estrategia importante para prevenir la hospitalización y muertes por Covid-19, especialmente para personas adultas mayores, personas gestantes, personas con comorbilidades, personas inmunocomprometidas, personal de salud, que son los grupos considerados prioritarios de alto riesgo.



La vacunación es voluntaria e independiente de haber padecido la enfermedad. Actualmente la población objetivo a vacunar incluye a las personas a partir de los 6 meses de edad. En este sentido, se recomienda que toda persona de 6 meses o más cuente con al menos un esquema primario completo. Con relación a las dosis de refuerzo, rigen las siguientes recomendaciones:



- Una dosis cada seis meses: personas de 50 años o más, personas con inmunocompromiso (trastornos severos de las defensas), a partir de los seis meses de edad, personas gestantes.



- Una dosis después de los 6 meses de la última, y luego una dosis al año: personas menores de 50 años con enfermedades crónicas (diabetes, obesidad), personal de salud y funciones estratégicas.



- Una dosis después de los 12 meses de la última, y luego una dosis al año: personas entre 6 meses de edad y 49 años inclusive, sin problemas serios de salud.



En Santa Fe, las personas que quieran consultar si necesitan reforzar su esquema, pueden dirigirse al Centro de Salud más cercano o a hospitales con vacunatorio, con su carnet de vacunación o con el DNI. Es importante recordar que el Ministerio de Salud no contacta por WhatsApp, ni telefónicamente, a ninguna persona para pedir datos personales, ni para asignar turnos de vacunación.



Sin casos nuevos



En cuanto a la situación epidemiológica de Encefalitis Equina del Oeste en humanos, a nivel nacional son 39 los casos confirmados desde el 28/11, de los cuales 10 corresponden a la provincia de Santa Fe, donde no hubo casos confirmados en la última semana.



Los equipos del Ministerio de Salud continúan trabajando junto a municipios y comunas, en operativos de bloqueo y difusión de las formas de prevención.



El monitoreo de leptospirosis, que se realiza en un contexto de emergencia hídrica, da cuenta de 4 casos confirmados desde diciembre en San Javier, Las Parejas, Granadero Baigorria y en Santa Rosa de Calchines. En lo que va del 2024 se confirmó 1 caso en Rosario, y en el transcurso de la última semana no se volvieron a confirmar nuevos casos.









