El Puerto de Reconquista inicia una nueva etapa con el eje puesto en sumar capacidad operativa

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini puso en funciones al nuevo directorio del Ente Puerto Reconquista.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto con la subsecretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, puso en funciones al nuevo directorio del Ente Puerto Reconquista. De esta forma, se finaliza con cuatro años de intervención del organismo, una decisión política esperada por las instituciones de la zona. Además, las autoridades visitaron las instalaciones donde estaba el Puerto de Villa Ocampo, para analizar su factibilidad. Y recorrieron las obras del Puente Paraná Miní, en la misma localidad, que tiene entre sus objetivos conectar con el puerto.Puccini destacó que la “inversión en infraestructura es la prioridad que tenemos en esta gestión, el mayor designio que nos marcó nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro: no hay puerto con auténtica proyección internacional sin inversiones acordes”.“Queremos dar un salto de calidad y a largo plazo hacia una provincia productiva, no sólo desde lo agrícola, ganadero e industrial sino también desde lo portuario. Los puertos son nuestra conexión con el mundo entero. Desde que asumimos creamos una división especializada en infraestructura productiva, que es transversal y urgente, y que cuenta con una mirada rural, industrial y portuaria. Es un trabajo interministerial para abordar desde múltiples aspectos las demandas y agilizar la resolución”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo.En este punto, “es necesario avanzar en las obras en la Ruta 11, punto neurálgico por donde pasa la producción de Santa Fe. Esta obra va a aportar para el desarrollo productivo del país”.Sobre las nuevas autoridades del Ente Puerto Reconquista, Puccini sostuvo que “con esta decisión, el puerto vuelve a ser de la comunidad y de las instituciones. La provincia tiene un plan y una prioridad, que es empezar a mirar a lo productivo con todas las herramientas a disposición. Los puertos, los aeropuertos y el Túnel Subfluvial tienen una matriz logística que debe ser puesta a disposición de la producción. Por eso queremos que los 5 puertos de Santa Fe tengan una sola mirada. Santa Fe tiene mucho para dar. La salida siempre es con más producción, no con menos. Es la mejor manera que tenemos para ayudar al país a salir adelante”, finalizó Puccini.En tanto, Alvarado apoyó el Ente de Puertos y afirmó que “el transporte de carga y de pasajeros tienen que trabajar mancomunadamente. Ese es el camino al mayor desarrollo productivo”.Potencial estratégico del puertoPor su parte, el nuevo director del Ente Puerto Reconquista, Juan Carlos López Candiotti, detalló que el objetivo de su gestión es fortalecer el vínculo con los otros puertos provinciales (Villa Constitución, Rosario y Santa Fe), invertir en infraestructura productiva para mejorar los recursos y servicios del organismo; y generar empleo genuino. En ese marco, López Candiotti sostuvo que “una empresa abrirá un astillero para darle más grado de funcionamiento y atraer más empleo al puerto, así como también haremos un nuevo ordenamiento para tener más concesionarios”.Además, el nuevo director del Ente Puerto Reconquista reafirmó el potencial estratégico del puerto “por su ubicación geográfica en la conexión con Paraguay, Brasil y Uruguay. Este puerto tiene la potencialidad para ser protagonista en el desarrollo productivo local y regional”.Por otro lado, el intendente de Reconquista, Amadeo Vallejos, planteó “políticas regionales con una metodología de trabajo participativa” y se refirió a “3 ejes de trabajo: desarrollo turístico y recreativo, desarrollo productivo y urbanización”.Por último, el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, agradeció al gobierno provincial por las gestiones y manifestó que “la prioridad es trabajar la conectividad, seguridad y energía en parques industriales con el objetivo de promover las inversiones y generar desarrollo genuino en las localidades”.