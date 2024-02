Provincia anunció que salda la Paritaria 2023

Los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares, anunciaron este lunes que el gobierno provincial cumplirá con la totalidad de la Paritaria 2023, cuyo aumento salarial alcanza el 36,4% respecto de los sueldos de diciembre pasado y permitirá alcanzar un crecimiento anual del 215 % en los salarios estatales, aunque los ingresos en Provincia fueron muy por debajo de ese índice.Las autoridades brindaron una conferencia de prensa en Casa de Gobierno donde ofrecieron detalles del esfuerzo económico que implica para el Estado afrontar este compromiso en un contexto de crisis: “Estamos cumpliendo con la Paritaria 2023 que alcanza un 215% de aumento -dijo Bastia-, siempre cumpliendo con nuestra palabra, que íbamos a hacerlo en base al aumento de ingresos de los recursos del Estado provincial”, y recordó que en diciembre “los recursos aumentaron el 14%, diferencia que ya fue abonada mediante planilla complementaria”.Asimismo, informó que “la recaudación de enero nos permite aumentar el 20,6% sobre lo adeudado y, haciendo un esfuerzo enorme, vamos a completar ese 1,8% faltante y vamos a saldar el 36,4% de la paritaria 2023”, y agregó que ese 22,4% “lo vamos a pagar en planilla complementaria en mes de marzo, correspondiente a la liquidación de febrero”.El ministro de Gobierno e Innovación Pública remarcó que este cumplimiento se da “en un contexto de tremenda escasez, de pérdida de recursos para la provincia, con dificultades de todo tipo, con transferencias no automáticas del Estado nacional que se han quitado, con una caída de la actividad económica, y entendiendo que no son las únicas obligaciones que tiene el Estado provincial”, y mencionó las obras de “reparación de rutas, también con intervenciones en rutas nacionales, que están detonadas; tenemos que comprar móviles, reparar los de la Policía, los de salud; atender la compra de medicamentos que se ha disparado de forma exponencial. En ese contexto, y con una gran austeridad del gobierno provincial, estamos haciendo este esfuerzo que incluso va más allá de lo que siempre dijimos, que era cumplir conforme al aumento de nuestros recursos”.“Decir esto para nosotros es fundamental para que se entienda el esfuerzo que estamos haciendo, esto significa muchísima austeridad y control del gasto”, sostuvo el funcionario, quien reconoció entender “la necesidad de los trabajadores”, pero “este esfuerzo enorme es nuestro aporte, es nuestra decisión y el espíritu que nos moviliza a tener un mejor Estado”, para lo cual pidió también “el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos”.Contexto de crisisPosteriormente, el ministro de Economía dijo que los recursos de la Provincia “durante enero tuvieron una evolución del 18 % respecto a diciembre. Esto se debió fundamentalmente a que la interrupción de las transferencias no automáticas implicaron que este crecimiento por debajo de la inflación se haya pronunciado”, causa que impidió “completar la paritaria 2023 con los recursos de enero”.Por otro lado, Olivares indicó que completar “este 36,4 % va a significar para el presente ejercicio 757.000 millones de pesos, partidas que no estaban contempladas en el presupuesto provincial, y habrá que analizar las economías que resulten necesarias para poder implementarlas”. En ese sentido, también enfatizó el contexto en el que esto se da, “en una economía de Santa Fe con dificultades, con recursos que crecen por debajo de la inflación, que caen en términos reales, y que soportan además el recorte y las transferencias no automáticas que han sido motivo de agenda de las últimas semanas”.Finalmente, el ministro de Economía hizo referencia a un “dato muy importante: el incremento de 215 % de los salarios de febrero del 2023 a febrero del 2024 que superarán al 198% de crecimiento de los recursos, como también el hecho de que todos los trabajadores provinciales vayan a tener un incremento de, por lo menos, el 36,4% respecto de lo que cobraron en el salario de diciembre del 2023”.