Pullaro: “El desarrollo energético en la provincia de Santa Fe es fundamental”

El gobernador Maximiliano Pullaro entregó este martes nuevos vehículos y equipamiento que permiten renovar la flota de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en las localidades de Villa Constitución, Peyrano y Bombal, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.Se trata de cinco camionetas Renault Alaskan, dos utilitarios Renault Kangoo y un autolevador, lo que redundará en una mejora del servicio en esas localidades del departamento Constitución.El acto se desarrolló en el Depósito de EPE en la ciudad de Villa Constitución, y contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; del senador departamental, Germán Giacomino, y del intendente local, Jorge Berti, entre otros.Durante la ceremonia el gobernador manifestó que “es un gusto poder estar acá y empezar a planificar diferentes actividades, programas y obras que se tienen que llevar adelante en una provincia que no está bien; Santa Fe es una provincia que tiene muchos problemas fiscales, pero con las ganas de salir adelante, de reordenar el Estado, de achicar la planta de personal político y los gastos superfluos que había, y por supuesto empezar a darle respuestas a todos los santafesinos”.“Hoy venimos aquí, a la Empresa Provincial de la Energía, que es un orgullo de la provincia”, dijo Pullaro, quien aseguró que “para nosotros el desarrollo energético en la provincia de Santa Fe es fundamental, no podemos tener establecimientos, plantas, que se quieren instalar y no se le da la factibilidad y se los tiene a las vueltas durante muchísimo tiempo. Eso lo vamos a corregir con gestión y vamos a tener un Estado que permanentemente se desarrolla y que tira para adelante, ése es el mensaje”.Herramientas para el entramado productivoPor su parte, el ministro Puccini expresó que esta entrega de vehículos es dar “herramientas para lo que nos pide el gobernador, dar soluciones y dar respuestas lo más rápido posible en un tema tan sensible, como es la electricidad”, y destacó la importancia que “la EPE se encuentre dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, pues es un mensaje que quisimos dar desde un primer momento: que todo el entramado de la provincia de Santa Fe que tiene que ver con la producción sepa que tiene las herramientas a disposición para que trabajemos para fortalecer la matriz productiva y darle competitividad, y la energía es una de ellas”.Finalmente, Giacomino valoró la visita del gobernador y la entrega de estos móviles para la EPE, que “realmente hace un muy buen trabajo a lo largo y lo ancho de la provincia, pero específicamente aquí en el departamento Constitución. Estos móviles permiten actualizar lo que es la flota vehicular y que la EPE pueda generar un mejor servicio”.